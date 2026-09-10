Congo-Kinshasa: Des miliciens réfractaires au désarmement installent de nouveaux chefs coutumiers à Kwamouth

Des chefs coutumiers auraient été installés en début de semaine, dans plusieurs villages du territoire de Kwamouth, dans la province du Maï-Ndombe, par des éléments présentés comme réfractaires au processus de désarmement et de démobilisation, selon des sources locales.

Cette situation intervient alors que plusieurs chefs coutumiers reconnus ont quitté leurs juridictions en raison des violences. Certains vivent actuellement dans des agglomérations périphériques, notamment à Mongata.

À Mbutie et Kimomo, notamment, ces nouvelles installations sont dénoncées par les autorités coutumières légitimes comme une prise de contrôle des villages en leur absence, rapportent des sources dans la région.

Le chef coutumier Stany Liie, éloigné de sa juridiction depuis plus de quatre ans, affirme que cette situation traduit la persistance des activités des groupes liés au phénomène Mobondo dans le territoire de Kwamouth.

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Il dénonce une occupation des villages et l'éviction des autorités coutumières reconnues.

Appel au renforcement de la sécurité

Stany Liie appelle à un déploiement effectif des forces de sécurité afin de rétablir l'autorité de l'État dans les zones concernées. Il estime également nécessaire de créer les conditions permettant le retour des populations déplacées et la réinstallation des chefs coutumiers reconnus.

La situation intervient dans un contexte où plusieurs localités de Kwamouth restent affectées par les conséquences des violences liées au phénomène Mobondo.