Congo-Kinshasa: Aimé Boji plaide pour un partenariat Afrique-Europe axé sur la paix et le développement

Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, s'est prononcé en faveur d'un partenariat entre l'Afrique et l'Europe davantage orienté vers la paix et le développement. Il s'exprimait mercredi 9 septembre, lors d'une conférence internationale consacrée aux relations Afrique-Europe, organisée à KU Leuven, à Bruxelles.

Cette rencontre a réuni des professeurs, chercheurs et scientifiques de plusieurs horizons. Elle était organisée notamment par le Centre de l'Université de Leuven pour les études de la gouvernance mondiale, la Plateforme d'études Afrique-Europe de KU Leuven et le Centre d'études de l'innovation et de la gouvernance de l'Université de Pretoria.

La paix comme condition du développement

Dans son intervention, Aimé Boji Sangara a insisté sur le lien entre paix, coopération et développement. Selon lui, l'instabilité dans la région des Grands Lacs constitue un obstacle aux investissements et aux échanges entre l'Afrique et l'Europe.

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« Sans la paix, il ne peut pas y avoir d'investissement, sans la paix, il ne peut pas y avoir de coopération, il ne peut pas y avoir de développement ou de prospérité », a-t-il déclaré.

Le président de l'Assemblée nationale a également appelé l'Union européenne à accorder davantage d'attention à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notamment en raison des intérêts européens dans les ressources naturelles et les enjeux environnementaux de la région.

Des accusations contre le Rwanda

Abordant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, Aimé Boji Sangara a de nouveau accusé le Rwanda d'être à l'origine de l'instabilité qui affecte cette partie du pays. Il a présenté ce conflit comme étant également lié, selon lui, à l'exploitation des ressources naturelles congolaises.

Il a notamment affirmé que le Rwanda « agresse la RDC depuis plus de 30 années pour aller exploiter illégalement ses ressources ».

Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs rejeté les arguments faisant état d'une menace provenant du territoire congolais contre le Rwanda. « Depuis 30 ans, je crois qu'il n'y a eu aucune attaque [...] organisée à partir du territoire congolais contre le Rwanda », a-t-il soutenu.

Priorité à la pacification de l'Est

Pour Aimé Boji Sangara, la pacification de l'Est de la RDC doit constituer un préalable à l'intensification des échanges et de la coopération entre l'Afrique et l'Europe.

Il a également évoqué l'ampleur de la crise humanitaire liée aux conflits dans l'Est du pays, estimant que la recherche de la paix doit dépasser les seuls intérêts économiques et répondre aux préoccupations des populations affectées.