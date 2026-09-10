Congo-Kinshasa: Une première phase de réparations de 120 millions USD lancée en faveur des victimes des exactions de l'Ouganda

10 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le processus de réparation en faveur des victimes des activités illicites commises par l'Ouganda en République démocratique du Congo entre dans une nouvelle phase. Le ministère de la Justice a annoncé dans un communiqué publié mercredi 9 septembre, le lancement de la première phase des réparations collectives, dotée d'une enveloppe de 120 millions de dollars américains.

Cette première phase concerne quatre provinces : la Tshopo, l'Ituri, le Bas-Uélé et le Haut-Uélé. Chacune bénéficiera de 30 millions de dollars pour financer des projets d'intérêt général au profit des communautés affectées.

Des infrastructures et des projets communautaires

Les fonds décaissés sont gérés par le Fonds spécial de réparation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda (FRIVAO). Ils permettront de concrétiser des projets d'intérêt général destinés à restaurer les infrastructures de base et à soutenir la mémoire collective.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le communiqué précise qu'il est prévu notamment la construction et la réhabilitation d'infrastructures dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et du développement socio-économique.

Ces fonds serviront aussi a financer le soutien aux projets communautaires visant à honorer la mémoire des victimes et à renforcer la cohésion sociale.

Par ailleurs, le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoka Andali, a réaffirmé que « la réparation est un devoir de justice et une responsabilité de l'État », promettant une gestion transparente et une concertation avec les communautés cibles.

Concernant les indemnisions individuelles, le ministère précise dans ce document, qu'elles feront l'objet d'une seconde phase, laquelle débutera dès la finalisation de l'audit et de la validation des listes des victimes ayant droit.

Une décision de la CIJ à l'origine du processus

Cette opération s'inscrit dans l'exécution de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la Cour internationale de Justice (CIJ). La juridiction avait fixé à 325 millions de dollars le montant des réparations dues par l'Ouganda à la RDC pour les dommages causés lors de ses interventions militaires entre 1998 et 2003.

Selon le ministère de la Justice, 260 millions de dollars ont déjà été versés par l'Ouganda à l'État congolais.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.