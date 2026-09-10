Ile Maurice: Le conseiller de village Kerly L'Intelligent arrêté

Jean Kerly Joanito L'Intelligent et Jean Ricardo Brigitte ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent liés à un réseau présumé de trafic de drogue opérant entre Maurice et La Réunion. La Financial Crimes Commission (FCC) a initié cette enquête de sa propre initiative, à la suite du démantèlement de ce réseau présumé par les autorités réunionnaises après la saisie de 155,7 kilos de cannabis à Bras-Panon, La Réunion.

Le 7 septembre, la FCC a mené des perquisitions dans plusieurs endroits de l'ouest de l'île, notamment à La Gaulette, à la suite de renseignements crédibles reçus par la Commission. Plusieurs documents, appareils électroniques, un téléphone satellitaire ainsi que plusieurs boîtes de téléphones satellitaires ont été saisis. Certains appareils ont été envoyés pour investigation numérique. Un véhicule a également été saisi. Jean Kerly Joanito L'Intelligent, 38 ans, est directeur d'une société et aussi conseiller de village de La Gaulette d'où il est originaire. C'est dans le cadre de l'enquête susmentionnée qu'il a été arrêté. Il fait l'objet d'une accusation de blanchiment d'argent, en violation des sections 36(1)(b) et 38(3) de la Financial Crimes Commission Act. Cette accusation concerne un bâtiment résidentiel de trois étages situé à La Gaulette et dont la valeur est estimée à Rs 25 millions. Il est soupçonné que ce bien pourrait provenir, directement ou indirectement, des produits d'un crime. Jean Kerly Joanito L'Intelligent a été présenté devant le tribunal de Rivière-Noire hier et, comme les enquêteurs de la FCC ont objecté à sa remise en liberté, il est maintenu en cellule policière. L'enquête se poursuit.

Par ailleurs, Jean Ricardo Brigitte, que la FCC cherchait à localiser dans le cadre de cette enquête, s'est présenté de son plein gré à la FCC, le 8 septembre, accompagné de son avocat. Il a été entendu under warning par les enquêteurs au sujet de soupçons de blanchiment d'argent.

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Jean Ricardo Brigitte a ensuite été arrêté. Il fait l'objet de deux accusations de blanchiment d'argent, en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act et de la Financial Crimes Commission Act. Il sera présenté devant le tribunal aujourd'hui. L'enquête le concernant porte notamment sur un bateau de plaisance enregistré à son nom. Le bateau a été emmené à la FCC et pourrait faire l'objet d'un Seizure Order, conformément à la loi.