Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar obtient le feu vert des médecins

Kimberley Le Court-Pienaar sera bien au départ de la course en ligne des Championnats du Monde à Montréal au Canada le 26 septembre. La cycliste mauricienne a obtenu le feu vert des médecins après avoir passé des examens complémentaires suivant sa chute lors de la Classic Lorient Agglomération - Ceratizit, le 29 août dernier en France.

La cycliste mauricienne a annoncé, elle-même, la bonne nouvelle sur sa page Facebook mardi soir. Elle a rassuré tout le monde quant à son état de santé. «À la suite de ma chute lors de la Classic Lorient Agglomération, des examens complémentaires ont révélé une contusion osseuse au niveau de mon genou. Celle-ci nécessitera un suivi, mais il n'y a actuellement aucune inquiétude concernant d'éventuelles séquelles à long terme», a-t-elle indiqué. S'agissant de la fracture au poignet subie lors du Tour des Flandres en avril, des examens et des scanners supplémentaires ont montré que l'os était complètement consolidé. «Cependant, je continue à ressentir une certaine gêne autour de la zone qui avait été opérée précédemment. Celle-ci sera traitée par le retrait de la plaque, qui est prévu durant l'intersaison. En attendant, j'ai reçu l'autorisation de continuer à courir», précise-t-elle.

Ces deux problèmes continueront à faire l'objet d'une surveillance et d'un suivi par la suite, mais aucun des deux ne devrait entraîner de problèmes à long terme. «J'ai reçu le feu vert pour participer aux Championnats du monde UCI sur route à Montréal, au Canada», conclut-elle.