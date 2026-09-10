Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Sénégal-Mozambique délocalisé à Maputo

Le Sénégal ne recevra finalement pas le Mozambique à Dakar. Prévue initialement au stade Léopold Sédar Senghor, le 25 septembre prochain, la rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027 se jouera finalement au Mozambique, au Stade national Zimpeto de Maputo.

Coup de théâtre dans la programmation des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Alors que la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait annoncé la réception du Mozambique au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, les Lions devront finalement se déplacer à Maputo pour affronter les Mambas.

L'information a été officialisée ce mercredi 9 septembre par la Fédération mozambicaine de football (FMF). Dans un communiqué, l'instance indique que la rencontre se tiendra au Stade national Zimpeto, à Maputo, le 25 septembre à 15 heures, soit à la même date et à la même heure que celles initialement prévues.

Une demande de la Fédération sénégalaise

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Selon la FMF, cette délocalisation fait suite à une demande de la Fédération sénégalaise de football. Le stade Abdoulaye Wade, qui aurait initialement été retenu pour cette rencontre, serait indisponible en raison de la tenue des Jeux olympiques régionaux.

Cette situation intervient alors que le site officiel de la Fédération sénégalaise de football annonçait encore le stade Léopold Sédar Senghor comme enceinte devant accueillir la rencontre.

La demande sénégalaise aurait été acceptée par le sélectionneur mozambicain Chiquinho Condé, avant de recevoir l'approbation de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Lions privés de leur public

Cette modification constitue un changement important pour les Lions, qui perdent ainsi l'avantage de jouer à domicile. Au lieu de recevoir les Mambas devant leur public, les Lions devront désormais se produire à Maputo, avec les contraintes liées à un déplacement à l'extérieur.

Le rendez-vous du 25 septembre reste donc maintenu, mais le décor change radicalement : les Lions devront aller chercher au Mozambique les points nécessaires dans leur course à la qualification pour la CAN 2027.