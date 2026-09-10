Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Dans les coulisses de la cérémonie de la flamme à Athènes

À Athènes, les choses sérieuses ont commencé. Ce mercredi, le stade Panathénaïque a accueilli la répétition générale de la cérémonie d'allumage et de remise de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Pendant plus de deux heures, les différents tableaux de cette cérémonie historique ont été répétés, en présence de nombreux officiels sénégalais, dont Ibrahima Wade et Louis Lamotte.

Dans ce stade millénaire, berceau symbolique de l'olympisme moderne, la cérémonie respectera le protocole olympique. Elle s'ouvrira par une prestation de jeunes artistes, mêlant tradition et modernité, sur la piste du Panathénaïque.

Place ensuite aux hymnes du Sénégal, du Comité international olympique et de la Grèce. L'hymne grec sera interprété par une chanteuse hellénique, accompagnée au violoncelle. Celui du Sénégal sera chanté a cappella par une talentueuse et émergente voix de la musique sénégalaise, dont la puissance donnera une forte intensité à ce moment solennel. Viendra ensuite le temps fort : l'allumage de la flamme olympique. Une séquence hautement symbolique au cours de laquelle la flamme sera extraite du vase olympique avant d'être transmise à la torche.

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Commencera alors le relais autour de la piste du stade. Un premier relayeur grec ouvrira la marche, avant que la flamme ne passe entre les mains de plusieurs représentants sénégalais. Un basketteur sénégalais bien connu du public donnera le premier relais sénégalais. Il sera suivi par un athlète ayant participé à deux éditions des Jeux olympiques, puis par une jeune nageuse sénégalaise, qui aura l'honneur de poursuivre cette course symbolique.

La cérémonie se poursuivra avec les discours des autorités grecques, du Comité international olympique et du Sénégal. Parmi les prises de parole attendues, celle de Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 ».

Puis viendra le moment du passage de témoin. La flamme sera remise à Mamadou Diagna Ndiaye, accompagné de Djirèye Clothilde Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports, de Baïdy Agne, vice-président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), ainsi que de l'ensemble de la délégation sénégalaise. Ensemble, ils auront la responsabilité de ramener cette flamme vers le Sénégal.

A partir de ce moment, commencera alors son voyage d'Athènes, berceau de l'olympisme, vers Dakar, prochaine capitale mondiale de la jeunesse. Cette flamme allumée ce jeudi 10 septembre 2026 sera chargée d'histoire. En effet, elle est appelée à devenir, dans quelques semaines, le symbole des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique.