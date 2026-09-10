Sénégal: Commerce extérieur Sénégal - 668,2 milliards de FCFA d'exportations réalisés en juillet dernier

Les exportations du Sénégal se chiffrent à 668,2 milliards de FCFA en juillet 2026, contre 524,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 27,3 %. C'est ce que révèle le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur du pays rendu public mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de juillet 2026, les exportations du Sénégal se sont arrêtées à 668,2 milliards de FCFA contre 524,7 milliards de FCFA au mois précédent, soit une hausse de 27,3 %. Cette progression s'explique, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), par le renforcement des expéditions de pétrole brut pour une valeur de 273,4 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre 87,7 milliards de FCFA le mois précédent.

La hausse des exportations de produits pétroliers raffinés à hauteur de 73,0 milliards de FCFA contre 57,2 milliards de FCFA et d'acide phosphorique pour 19,7 milliards de FCFA contre 7,3 milliards de FCFA ont également renforcé cette augmentation.

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« Toutefois, la baisse des exportations de gaz naturel liquéfié (29,3 milliards de FCFA contre 45,0 milliards de FCFA), de ciment hydraulique (9,0 milliards de FCFA contre 14,9 milliards de FCFA) et de poissons frais de mer (17,1 milliards de FCFA contre 23,0 milliards de FCFA) a modéré cette augmentation », indique l'Ansd dans son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur du Sénégal publié mercredi.

Comparées au mois de juillet 2025, la même source renseigne que les exportations progressent de 54,7%. Leur cumul à fin juillet 2026 atteint 3 822,5 milliards de FCFA contre 3 272,2 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une progression de 16,8%.

Les ventes de pétrole brut rapportent 273,4 milliards de FCFA

Concernant les principaux produits exportés pendant la période sous revue, l'Ansd informe qu'il s'agit notamment du pétrole brut pour une valeur de 273,4 milliards de FCFA, de l'or non monétaire à hauteur de 124,7 milliards de FCFA, des produits pétroliers raffinés pour un montant de 73,0 milliards de FCFA. Mais aussi, du gaz naturel liquéfié dont les ventes sont estimées à 29,3 milliards de FCFA et l'acide phosphorique pour une valeur de 19,7 milliards de FCFA.

Parmi les principaux clients du Sénégal, il y a la Suisse qui représente 14,9 % des parts du marché, les Pays-Bas avec 13,9 %, le Mali qui a acheté 11,8 % des produits exportés par le pays, la Malaisie qui a pris 10,0 %, la Finlande à qui le Sénégal a vendu 8,2 % de ses produits, la Turquie qui a acheté 8,0 % et l'Inde à qui 4,3 % des exportations du pays sont destinées.