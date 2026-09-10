Sénégal: Importations du Sénégal - 606,0 milliards de FCFA décaissés en juillet 2026

Au Sénégal, les importations de biens au mois de juillet 2026 se sont établies à 606,0 milliards de FCFA contre 653,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 7,3 %. C'est ce qui ressort du bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur du pays publié mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Le commerce extérieur du Sénégal est marqué en juillet dernier par une légère baisse des importations. Selon le bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur du pays publié mercredi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les exportations de biens se sont établies à 606,0 milliards de FCFA contre 653,6 milliards de FCFA au mois précédent, soit un repli de 7,3 %.

« Cette évolution découle de la diminution des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (207,1 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre 248,5 milliards de FCFA le mois précédent), d'autres machines et appareils (26,3 milliards de FCFA contre 46,4 milliards de FCFA), de produits pharmaceutiques (5,3 milliards de FCFA contre 20,8 milliards de FCFA) et de métaux communs (5,3 milliards de FCFA contre 19,9 milliards de FCFA) », souligne l'Ansd.

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Toutefois, l'agence en charge des statistiques indique que le renforcement des achats à l'extérieur d'huile brute de pétrole, qui est estimé à 112,3 milliards contre 0,0 milliard de FCFA le mois précédent, et d'autres matériels de transport pour 50,1 milliards de FCFA contre 16,4 milliards de FCFA, a modéré cette baisse.

Par rapport au mois de juin 2025, les importations affichent un repli de 4,7 %. Leur cumul à fin juillet 2026 atteint 3 889,6 milliards de FCFA contre 4 204,4 milliards de FCFA pour la même période de 2025, soit une régression de 7,5 %.

« Les principaux produits importés au cours de la période sous revue sont les produits pétroliers raffinés (207,1 milliards de FCFA), le pétrole brut (112,3 milliards de FCFA), les autres matériels de transport (50,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (26,3 milliards de FCFA) et le riz (17,6 milliards de FCFA) », lit-on dans le bulletin.

Parmi les principaux fournisseurs du Sénégal pendant la période sous revue, figurent, selon l'Ansd, le Nigéria (22,7 %), la République populaire de Chine (9,4 %), les Pays-Bas (8,0 %), les États-Unis d'Amérique (4,8 %), l'Espagne (4,8 %) et le Royaume-Uni (4,7 %).

Une balance commerciale excédentaire

Il ressort également du document de l'Ands que le solde de la balance commerciale du Sénégal s'établit à +62,1 milliards de FCFA au mois de juillet 2026 contre -128,9 milliards de FCFA au mois précédent.

« Cet excédent résulte de l'amélioration du solde vis-à-vis, de la Malaisie (+58,9 milliards de FCFA contre +0,0 milliard de FCFA au mois précédent), de la Finlande (+53,8 milliards de FCFA contre -0,4 milliard de FCFA), de la Turquie (+47,4 milliards de FCFA contre -24,4 milliards de FCFA) et des Pays-Bas (+44,6 milliards de FCFA contre -22,9 milliards de FCFA) », informe l'agence.

En revanche, le creusement du déficit vis-à-vis du Nigéria (-136,5 milliards de FCFA contre -9,2 milliards de FCFA au mois précédent), de l'Espagne (-21,5 milliards de FCFA contre +65,8 milliards de FCFA) et du Royaume-Uni (-24,2 milliards de FCFA contre +4,6 milliards de FCFA) a atténué cette progression. Le cumul du solde à fin juillet 2026 s'établit à -67,0 milliards de FCFA contre -932,3 milliards de FCFA à la même période en 2025.