Afrique de l'Ouest: Mission de la CEDEAO - Un contingent de 618 Sénégalais déployé au pays

Le Général de Brigade Simon Ndour, chef d'état-major de l'Armée de terre, a présidé, le mercredi le 9 septembre 2026, au Centre d'entraînement tactique Capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta (Fatick), la cérémonie de remise du drapeau au 10e détachement sénégalais engagé dans la mission de la Cedeao en Gambie. Commandé par le Colonel Balla Moussa Mané, le contingent compte 618 militaires dont 14 femmes.

Le Centre d'entraînement tactique Capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta (Fatick) a servi de cadre, le mercredi 9 septembre, à la cérémonie de remise du drapeau au contingent sénégalais en partance pour la Gambie, dans le cadre de la mission de la Cedeao.

Fort de 618 éléments, dont 14 personnels féminins, il est placé sous le commandement du Colonel Balla Moussa Mané. Il est essentiellement composé d'un état-major, d'une compagnie de commandement d'appui et de service, d'une compagnie mécanisée et de deux compagnies motorisées.

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« Ce 10e contingent en terre gambienne témoigne de la confiance que les autorités de la Cedeao et la République soeur de Gambie ont placée en nos Forces armées », a déclaré le Général de Brigade Simon Ndour. Selon le chef d'état-major de l'Armée de terre, cette mission revêt un caractère particulier, puisqu'elle se déroule dans un pays voisin, frère et ami, dont la sécurité intérieure a un impact direct sur celle du Sénégal.

« Votre présence en Gambie ne sera pas qu'un simple devoir militaire. C'est surtout un acte de soutien à un pays frère et ami qui traverse des moments difficiles de son histoire », a-t-il souligné. À l'ère de l'utilisation fulgurante, parfois abusive, des réseaux sociaux, le Général Simon Ndour a invité les militaires à en faire « un usage mesuré, intelligent et strictement personnel ».

« Aujourd'hui, les missions militaires deviennent de plus en plus complexes et exigeantes. Cela requiert de votre part une force de caractère et un subtil dosage entre la rigueur face à l'adversité et la souplesse dans vos interactions avec les autorités étatiques, la population locale et les différents acteurs sur le terrain », a-t-il indiqué.

Le chef d'état-major de l'Armée de terre a exhorté les militaires à faire preuve de dépassement de soi et à respecter scrupuleusement les règles de comportement et d'engagement, conformément aux lois et règlements du pays hôte. « Soyez irréprochables sur le terrain. Je vous invite à être les dignes ambassadeurs des Armées », a-t-il ajouté.

À la tête du contingent, le Colonel Balla Moussa Mané a exprimé sa gratitude aux autorités militaires pour la confiance placée en lui. En Gambie, la mission des militaires sénégalais consistera à accompagner le processus de stabilisation en cours. « Nous allons nous inscrire dans la même lignée que les précédentes missions », a assuré le Colonel Mané.