Afrique: JOJ Dakar 2026 - Les chiffres impressionnants du mythique stade Panathénaïque où le pays recevra la flamme

C'est dans un stade chargé d'histoire que le Sénégal recevra, ce jeudi 10 septembre 2026, la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le stade Panathénaïque, ou Kallimarmaro, est une enceinte spectaculaire, reconnaissable à son architecture en forme de fer à cheval et à ses gradins entièrement recouverts de marbre. Sa capacité est d'environ 60 000 spectateurs.

Quelques chiffres permettent de mesurer ses dimensions impressionnantes.

33 100 m² : c'est la superficie totale de l'enceinte. Le stade mesure 268,31 mètres de longueur pour environ 141 mètres de largeur. Sa hauteur maximale, depuis le niveau de la piste, atteint 22,5 mètres.

La piste, adaptée à la configuration particulière du stade, mesure environ 400 mètres de longueur. Les gradins sont répartis sur deux niveaux : le niveau inférieur compte 24 rangées réparties en 30 sections, tandis que le niveau supérieur comprend 23 rangées réparties en 36 sections.

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Au total, les gradins représentent 22 160 m² de surface, pour une longueur cumulée d'environ 23,8 kilomètres. Les sièges présentent une hauteur de 38 centimètres, tandis que les marches d'accès mesurent entre 18,5 et 32 centimètres. Pour atteindre le sommet, il faut gravir 107 marches.

Mais la véritable singularité du Panathénaïque réside dans son matériau : le marbre. L'enceinte représente environ 29 400 m³ de marbre, pour un poids estimé à 85 100 tonnes.

Autre particularité : son passage voûté, long de 70 mètres, large de 3,9 mètres et haut de 3,5 mètres, avec une inclinaison comprise entre 16 et 17 %.

Installé à environ 83 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Panathénaïque offre un décor exceptionnel pour une cérémonie qui fera le lien entre la Grèce, berceau historique de l'olympisme, et le Sénégal, premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse.

Ce jeudi, dans cette enceinte de marbre, l'histoire olympique va donc s'écrire une nouvelle fois : la flamme de Dakar 2026 sera officiellement remise au Sénégal.