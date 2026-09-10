Afrique: Sélection nationale pour Ms Geek Africa 2026 - Ouleye Baba Ly représentera le pays avec son projet OvaSync

Au terme d'une matinée de soutenances des cinq candidates nationales, le mercredi 9 septembre 2026, Ouleye Baba Ly a été choisie pour représenter le Sénégal à l'édition 2026 de Ms Geek Africa, début octobre au Rwanda.

Avec son projet OvaSync, Ouleye Baba Ly a été désignée lauréate du concours national pour le Ms Geek Africa 2026, le mercredi 9 septembre 2026, par un jury d'experts, dans les locaux de la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination de la startup (Ceac).

À ce titre, la jeune élève ingénieure en Génie informatique à l'École polytechnique de Thiès (Ept) va porter les couleurs du Sénégal au concours continental, qui aura lieu à Kigali (Rwanda) au Transform Africa Summit (Tas), du 4 au 6 octobre prochain. OvaSync, la solution numérique d'Ouleye B. Ly, est une application de détection précoce et d'accompagnement du Syndrome des ovaires polykystiques (Sopk) destinée aux femmes africaines grâce à l'intelligence artificielle.

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Le Sopk est un trouble hormonal très fréquent qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Il se manifeste par des règles irrégulières, absentes ou très espacées, rendant l'ovulation rare ou impossible. Il peut également être souvent caractérisé par une obésité ou des symptômes dus à des taux élevés d'hormones masculines (androgènes), tels qu'une pilosité corporelle excessive et des acnés.

« Je me suis intéressé au Sopk car de nombreuses femmes atteintes de cette maladie l'ignorent encore aujourd'hui. Selon des chiffres de l'Oms, plus de 70 % des femmes atteintes qui en sont victimes l'ignorent. Ce constat est ma principale motivation », a expliqué Ouleye B. Ly, « très fière » d'avoir été sacrée.

La lauréate a ravi la vedette à ses quatre concurrentes nationales, dont ses deux dauphines, l'étudiante Mame Awa Fall (2e, avec Ankora) et l'élève ingénieure Siny Kounta (3e, avec HerVoice AI). Les pitchs ont mis en scène des jeunes femmes intelligentes, éveillées, géniales dans l'usage de l'outil numérique. L'exercice a surtout montré un souci constant des jeunes candidates d'humaniser l'intelligence artificielle pour mieux soulager les femmes au quotidien.

Ms Geek Africa est une initiative africaine pour les filles entre 13 et 21 ans. Elle vise la promotion de l'innovation et de l'usage de l'intelligence artificielle dans le développement de solutions qui répondent aux besoins des femmes.

Roger Thiam, directeur de l'Économie numérique et du Partenariat au ministère chargé des Télécommunications, a d'ailleurs incité toutes les cinq candidates « à challenger et prototyper leurs solutions numériques ». « Nous souhaitons faire un travail, en tant que facilitateurs, avec ces jeunes femmes pour que leurs projets soient concrétisés et financés », a affirmé M. Thiam, par ailleurs secrétaire exécutif du Ceac.