Madagascar: Arivonimamo - Un homme arrêté après la mort de son épouse

10 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Un homme a été arrêté après la mort de son épouse, survenue dans la nuit d'avant-hier à Soamiarana, dans le district d'Arivonimamo. Le drame se serait produit vers 20 heures.

Le suspect, qui n'est autre que le mari de la victime, a été interpellé peu après les faits. Il constitue, à ce stade, le principal suspect dans cette affaire. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir les circonstances exactes du drame et de vérifier les faits qui lui sont reprochés.

La victime, une jeune mère de famille âgée d'une vingtaine d'années, laisse derrière elle un enfant de seulement 3 ans. Selon les premières informations, son corps présentait de nombreuses blessures qui pourraient être compatibles avec des coups portés à l'aide d'une arme blanche.

Le mari est soupçonné d'être impliqué dans les faits. Le couple aurait déjà connu plusieurs conflits au cours des mois précédant le drame, avec notamment des épisodes de violences physiques.

Les circonstances exactes du décès ainsi que les éventuels autres différends qui auraient opposé les deux époux restent à déterminer. L'enquête en cours devra permettre de faire toute la lumière sur cette affaire.

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