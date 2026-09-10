Madagascar: Fos'Art Festival - La culture au service des plus vulnérables

Faire de la fête un levier de solidarité. C'est l'ambition du Fos'Art Festival, dont la première édition se tiendra le samedi 10 octobre au Golf Galaxy Birdy Antananarivo. Organisé par KMB, l'événement proposera une journée riche en animations, tout en soutenant les enfants défavorisés et les familles vulnérables.

À partir de 11 heures, le public pourra découvrir un village réunissant 40 artisans locaux, un espace gastronomique composé de dix food trucks ainsi qu'un espace dédié aux enfants. Côté musique, plusieurs artistes, dont Shyn, Denise et Bolo, se succéderont sur scène.

La fête se prolongera de 20 heures à 6 heures avec une soirée électro et clubbing animée par des DJs locaux et internationaux, accompagnée d'un show lumière.

Mais au-delà de son caractère festif, le Fos'Art Festival se distingue surtout par sa vocation solidaire. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'ONG MealEspoirs, qui accompagne les enfants défavorisés et les familles vulnérables à Antananarivo. L'organisation mène notamment ses actions à travers une cantine solidaire à Anosibe, qui nourrit plus de 800 enfants, ainsi qu'un dispensaire et un programme de scolarisation.

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Avec cette première édition, le Fos'Art Festival entend ainsi réunir le public autour de la culture et du divertissement tout en contribuant concrètement aux actions en faveur des plus vulnérables.