Madagascar: Soavinandriana - Des bandits enlèvent une fillette

Une attaque à main armée s'est transformée en enlèvement à Ankaranana, dans le district de Soavinandriana, lundi dernier. Trois bandits ont fait irruption au domicile d'une famille et réclamé de l'argent. Face au refus ou à l'impossibilité des occupants de leur remettre la somme exigée, ils ont décidé d'emmener de force leur fille, âgée de 8 ans.

Après leur fuite, les ravisseurs auraient pris la direction du Nord, en empruntant une route susceptible de rejoindre la Route nationale numéro 1. Les Forces de l'ordre ont rapidement lancé une vaste opération de recherche. Plusieurs éléments de la gendarmerie ont été déployés dans le secteur. Les principaux axes d'entrée et de sortie de la zone ont été surveillés, tandis que les passages difficiles d'accès ont été bouclés et que des barrages routiers ont été installés.

Les trois hommes ont par la suite contacté la famille par téléphone pour réclamer une rançon de 8 millions d'ariary en échange de la libération de l'enfant.

Les recherches se sont poursuivies avec la participation conjointe de la gendarmerie et de l'armée malgache. Les opérations ont finalement permis de retrouver la fillette saine et sauve, dans le lieu où elle avait été cachée.

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Les ravisseurs avaient déjà quitté les lieux et aucune rançon n'a été versée. Les investigations se poursuivent afin d'identifier et de retrouver les auteurs de l'enlèvement.