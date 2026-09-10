Madagascar: Festival Sobahya - Le ministère de la Culture distingue Bachir Soujay

Le ministère de la Communication et de la Culture a décidé de récompenser le fondateur du festival Sobahya, Bachir Soujay Adehame. L'ancien sénateur et chancelier a été élevé au grade de Commandeur des Arts, des Lettres et de la Culture. Le chef de région Boeny, Adakalo Nasolo, a procédé à la remise de la décoration au domicile du concerné avec le comité d'organisation de la 20e édition du festival Sobahya. Le récipiendaire était absent lors de cette dernière manifestation culturelle à Katsepy en raison de son état de santé.

« Ce titre lui a été décerné par le ministère de la Communication et de la Culture, dirigé par O'Gascar Fenosoa, en reconnaissance de son engagement et de sa contribution significative à la promotion des arts et de la culture », a déclaré le chef de région.

À cette occasion, Bachir Soujay a également adressé un message aux organisateurs et partagé les conseils ainsi que les expériences accumulées au cours de ces 20 années. Des enseignements qu'il considère essentiels à la pérennité et au développement du festival Sobahya.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie a également permis de faire le bilan de la 20e édition, en présence du président du comité d'organisation de cette année, Saïd Jaffar. L'amélioration du musée Antalaotse, ou tranombakoka, situé dans la commune rurale de Katsepy, figurait notamment parmi les sujets abordés.

L'importance de protéger, de préserver et de promouvoir ce patrimoine était appuyée, afin qu'il devienne un héritage précieux à transmettre aux générations actuelles et futures. L'objectif de cette réunion démontre la volonté de chacun de travailler pour la protection et la promotion de la culture, des arts et du patrimoine. Ils constituent des atouts uniques et fédérateurs pour la communauté de la région de Marambitsy.