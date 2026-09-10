Sénégal: A la Une, les 30 milliards que l'Etat aurait perdus dans le retrait de Kosmos du bloc gazier Yaakar Téranga

Dakar — Les révélations du Premier ministre sur des "manquements" qui auraient privé l'Etat du Sénégal de 55 millions de dollars, soit près de 30 milliards FCfa, dans le retrait de Kosmos de Yaakar Téranga sont au coeur des préoccupations des quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a relevé, mardi, à Dakar, des "manquements à corriger" dans le retrait de la compagnie pétrolière américaine de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga, situé à Cayar (ouest).

"La gestion du dossier Yakaar-Teranga achoppe sur des manquements à corriger. Il s'agit notamment du recouvrement des indemnités qui doivent revenir à l'État du Sénégal à l'expiration [...] du contrat en juillet 2026, qui sont estimés à 55 millions de dollars (environ 30 milliards de francs CFA)", a-t-il dit aux députés en leur présentant la politique du gouvernement pour les prochaines années.

Selon WalfQuotidien, "la polémique enfle". "Les révélations du Premier ministre sur le retrait de Kosmos Energy de Yakaar-Teranga continuent de susciter des réactions. La société civile demande à l'Ofnac de s'autosaisir de l'affaire afin que la lumière soit faite sur ces 30 milliards de francs Cfa perdus par le Sénégal", écrit Walf.

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Dans le journal, l'ancien Directeur général de Petrosen soutient que "personne ne doit 55 millions de dollars à l'Etat".

"Les 55 millions de dollars n'existent pas. Ce n'est pas vrai. Ce qui existe, c'est un engagement minimum de dépenses inscrit à l'article 4 du décret n° 2024-713 du 13 mars 2024, pour la période de prorogation destinée aux études de développement. Un engagement de dépenses n'est pas une créance. Personne ne +doit+ 55 millions à l'Etat parce qu'un décret a fixé un plancher de dépenses pour une période d'études", déclare Alioune Guèye dans des propos rapportés par Walf.

Le Quotidien aussi note qu'une "vive polémique éclate autour du retrait de la compagnie américaine Kosmos Energy du bloc gazier Yakaar-Teranga".

"Mis en cause par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô concernant un manque à gagner financier estimé à 55 millions de dollars (environ 30 milliards de F Cfa), l'ancien Directeur général de Petrosen, Alioune Guèye, monte au créneau et dénonce point par point ce qu'il qualifie de +contrevérités+", écrit le journal.

Pour L'Observateur, "la révélation, à l'Assemblée nationale, par le Premier ministre Al Aminou Lô, d'un +manquement grave+ qui aurait privé l'Etat du Sénégal de 55 millions de dollars, soit près de 30 milliards FCfa, dans le retrait de Kos-mos de Yaakar Téranga, n'aura donc été que le prélude à une séquence susceptible de déboucher en justice".

"Activée sur instruction du chef de l'Etat, l'Inspection générale d'Etat (Ige) devra désormais reconstituer la chaîne exacte des responsabilités", selon L'Obs.

Dans sa livraison du jour, Le Soleil met exergue "un moment historique" des JOJ Dakar 2026 avec la remise de la flamme olympique à Athènes.

"À Athènes, en Grèce, les choses sérieuses ont commencé. Hier, mercredi 9 septembre, le stade Panathénaïque a accueilli la répétition générale de la cérémonie d'allumage et de remise de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Pendant plus de deux heures, les différents tableaux de cette cérémonie historique ont été répétés, en présence de nombreux officiels sénégalais, dont Ibrahima Wade et Louis Lamotte", rapporte le journal.