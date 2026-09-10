Afrique: JOJ 2026 - Brancou Badio, Oumy Diop et Louis François Mendy, premiers relayeurs sénégalais de la flamme olympique

Dakar — Le capitaine de l'équipe nationale de basketball, Brancou Badio, la nageuse Oumy Diop et l'athlète Louis Français Mendy ont porté la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, jeudi, lors d'un relais symbolique au Stade panathénaïque d'Athènes, avant le voyage pour le Sénégal où elle sera présentée à travers le pays.

La torche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été allumée au stade Panathénaïque d'Athènes, la capitale grecque, en présence d'une délégation sénégalaise conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, et le président du Comité d'organisation des JOJ de Dakar 2026 (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye, le maire de Dakar Abass Fall prennent également part à la cérémonie présentée et coordonnée par Pénélope Gkioni, une journaliste et présentatrice grecque spécialisée dans le sport.

Une séquence culturelle grecque et sénégalaise a donné le top départ de cette cérémonie, avec l'interprétation de l'hymne national de la Grèce et celui du Sénégal par l'artiste-musicien Kya Loum.

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Il y a eu aussi une séquence mêlant chorégraphie, musique et traditions symbolisant les liens entre les Jeux de l'Antiquité et ceux de l'ère moderne, à travers la participation de 32 prêtresses à l'allumage ancestral de la flamme olympique à partir des rayons du soleil.

Après l'allumage de la flamme, un relais a été organisé au sein du stade Panathénaïque, première étape d'une aventure inédite vers le Sénégal.

Le relais de la flamme dans le stade Panathénaïque a démarré avec la participation de cinq porteurs, les premiers de cette tournée.

Trois Grecs et trois Sénégalais - Brancou Badio, Oumy Diop et Louis François Mendy - se sont transmis la torche, faisant un lien entre la Grèce et le Sénégal au coeur de cette cérémonie.

La flamme olympique est attendue vendredi à Dakar où elle sera officiellement présentée le lendemain à la Place du Souvenir africain.

Environ 450 personnes, parmi lesquelles des sportifs, des jeunes talents, des acteurs de la société civile et figures des terroirs vont participer au relais de la flamme olympique des JOJ Dakar 2026 à travers les différentes régions du Sénégal.

Elle sera accueillie à Dakar, avant une tournée nationale devant la conduire dans les 14 régions du Sénégal.

La commune de Dakar-Plateau sera le point de départ de la flamme pour ce périple dans les différentes localités du pays, à partir du 14 septembre.

Après une tournée de plus d'un mois, le voyage de la flamme sera clôturé le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l'ouverture des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

L'acteur Omar Sy, l'influenceur Khaby Lam, des figures du sport sénégalais comme Amadou Dia Bâ médaillé olympique, Amadou Gallo Fall, Isabelle Sambou, mais aussi des jeunes talents et des acteurs engagés dans leurs territoires comptent parmi les porteurs de la flamme olympique.

Selon le comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, à travers leur parcours, leur engagement et leur histoire, les porteurs incarnent la diversité du Sénégal et les valeurs de partage, d'inclusion et de transmission associées aux JOJ Dakar 2026.

Une fois la tournée achevée, la flamme va servir à allumer la vasque des JOJ 2026 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous mondial prévue au stade Maitre Abdoulaye Wade. Un moment clé qui marquera officiellement le début des JOJ Dakar 2026. Cette flamme brûlera pendant toute la durée des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

Voici le calendrier de la tournée de la flamme.