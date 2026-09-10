Sénégal: Kolda - Plusieurs patients pris en charge par une caravane médicale gratuite à Talto Diéga

Talto Diéga — Une équipe pluridisciplinaire de trente-cinq professionnels de la santé, membres de l'association Ziguinchor Assistance Médicale, a déployé mercredi une importante caravane de consultations médicales gratuites au profit des populations de la localité de Talto Diéga, dans le département de Kolda (sud), a constaté l'APS.

"Nous sommes venus à Talto avec une équipe médicale constituée de 35 membres de l'association. Elle comprend des médecins généralistes, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des infirmiers, mais également plusieurs spécialistes notamment des cardiologues, un gastrologue, un neurologue, des pédiatres et des urgentistes", a expliqué le Dr Famara Niassy Badji, médecin urgentiste et chef du service des urgences de l'hôpital régional de Kolda.

S'exprimant à mi-journée, le chef de mission a indiqué que plus de cent patients avaient déjà été pris en charge par les différentes équipes de consultation.

"À la mi-journée, nous avons déjà consulté plus de 100 patients et l'affluence se poursuit. Nos équipes resteront mobilisées jusqu'à 17 heures afin d'assurer la prise en charge de l'ensemble des malades présents", a-t-il précisé.

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Cette journée d'interventions médicales s'inscrit dans le cadre d'un partenariat établi depuis plus de quatre ans avec l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), visant à rapprocher les soins spécialisés des populations rurales éloignées.

"L'ANRAC nous accompagne pour intervenir dans les villages les plus reculés où l'accès aux médecins spécialistes reste très difficile. C'est une collaboration précieuse qu'il convient de pérenniser", a plaidé le Dr Famara Niassy Badji.

En plus des consultations et des distributions gratuites de médicaments, le dispositif prévoit également un circuit de suivi et de référence des pathologies lourdes ou nécessitant des interventions chirurgicales complexes.

"Notre mission ne se limite pas aux consultations sur place. Les cas graves sont réorientés vers les établissements publics de santé de Kolda, de Ziguinchor ou de Dakar. Les autorités médicales régionales et le gouverneur ont été préalablement informés pour faciliter ces prises en charge", a-t-il assuré.

À l'issue de cette journée de consultations à Talto Diéga, un rapport détaillé sera transmis aux autorités locales, notamment à l'Infirmier chef de poste (ICP), au maire de la commune ainsi qu'aux partenaires institutionnels.

L'association Ziguinchor Assistance Médicale, fondée en 2003, organise régulièrement des quêtes et sollicite ses partenaires pour financer des interventions chirurgicales coûteuses au profit de patients démunis.