Afrique: La flamme olympique officiellement transmise au Sénégal

Dakar — Le Sénégal a officiellement reçu jeudi la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 au stade Panathénaïque d'Athènes, la capitale grecque, jeudi, au cours d'une cérémonie à laquelle prenait part une délégation sénégalaise conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

Le président du Comité olympique grec Isidoros Kouvelos a transmis, à cette occasion, la torche de la flamme olympique à Mamadou Diagna Ndiaye.

Elle a ensuite été placée dans une lanterne pour le voyage sur Dakar.

La flamme olympique est attendue vendredi à Dakar, où elle sera officiellement présentée le lendemain à la Place du Souvenir africain.

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Environ 450 personnes, parmi lesquelles des sportifs, des jeunes talents, des acteurs de la société civile et figures des terroirs vont participer au relais de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à travers les différentes régions du Sénégal.

Elle sera accueillie à Dakar, avant une tournée nationale devant la conduire dans les 14 régions du Sénégal.

La commune de Dakar Plateau sera le point de départ de la flamme pour ce périple dans les différentes localités du pays, à partir du 14 septembre.

Après une tournée de plus d'un mois, le voyage de la flamme sera clôturé le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l'ouverture des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

L'acteur Omar Sy, l'influenceur Khaby Lam, des figures du sport sénégalais comme Amadou Dia Bâ, Amadou Gallo Fall, Isabelle Sambou, mais aussi de jeunes talents et des acteurs engagés dans leurs territoires comptent parmi les porteurs de la flamme olympique.

Selon le comité d'organisation des JOJ 2026, à travers leur parcours, leurs engagements et leur histoire, les porteurs incarnent la diversité du Sénégal et les valeurs de partage, d'inclusion et de transmission associées aux JOJ Dakar 2026.

Une fois la tournée achevée, la flamme va servir à allumer la vasque des JOJ 2026 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous mondial.

Un moment clé qui marquera officiellement le début des JOJ Dakar 2026. Cette flamme brûlera durant toute la durée des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

Voici le calendrier de la tournée de la flamme