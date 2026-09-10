Sénégal: Couverture sanitaire universelle - Le département de Foundiougne atteint un taux de pénétration de 'plus de 75%'

Toubacouta — Le département de Foundiougne a atteint un taux de couverture sanitaire de "plus de 75%", grâce aux performances de l'Unité départementale d'assurance maladie (UDAM) de cette circonscription administrative de la région de Fatick (centre-ouest), a-t-on appris du préfet de cette localité, Jean-Paul Malick Faye.

"Aujourd'hui, l'UDAM est à plus de 75% de taux de pénétration, atteignant ainsi un objectif que l'Etat du Sénégal s'est fixé pour l'horizon 2028. Parce qu'en 2022, on était déjà à 75% de taux de pénétration. C'est un travail important qui a été réalisé pour assurer la couverture sanitaire universelle des populations du département", a-t-il notamment indiqué.

L'autorité administrative présidait, mercredi, au centre d'interprétation de Toubacouta, un atelier de deux jours (8-9 septembre) pour le démarrage, par les partenaires et autres relais communautaires locaux, des mécanismes de distribution des produits de cette unité qui dispose, selon lui, de l'une des mutuelles de santé les plus performantes du Sénégal.

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Selon sa directrice, Ndèye Bineta Mbow Sané, l'Unité départementale d'assurance maladie de Foundiougne, après avoir atteint un taux de couverture sanitaire de plus de 75%, fait désormais face à "un défi majeur", à savoir fidéliser ses adhérents et étendre ses services.

"Deux études préalables, qui ont porté l'un sur les canaux de communication et le traitement des plaintes, et l'autre sur les mécanismes de collecte de la cotisation sociale et la cartographie des partenaires, ont recommandé la mise en place d'un réseau de distribution s'appuyant sur des acteurs locaux déjà implantés dans les communautés", a expliqué Mme Sané.

L'atelier a permis, à travers des plénières et des groupes thématiques, de valider les procédures opérationnelles relatives aux pôles de gestion transférés avec l'enrôlement et la sensibilisation, la ventilation des cartes et la collecte des cotisations, ainsi que le suivi et le transfert des fonds.

Les participants ont également élaboré des plans d'action opérationnels, permettant de définir les modalités de suivi-évaluation, avec des indicateurs de performance adaptés à chaque partenaire, mais aussi d'établir un calendrier de mise en oeuvre consolidé, partagé par l'ensemble des acteurs et de mettre en place un mécanisme de coordination entre l'UDAM et les partenaires-relais, pour garantir la synergie des interventions.

"Cette approche participative tient compte des spécificités territoriales, financières, logistiques et organisationnelles en mettant en place un dispositif efficace et efficient qui s'inscrit dans une stratégie de chaînes de valeur apiculture et conchyliculture à la hauteur des attentes", a-t-elle indiqué.