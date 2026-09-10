Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - La FSF justifie la délocalisation de la rencontre contre le Mozambique

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF), évoquant la délocalisation à Maputo de la rencontre Sénégal-Mozambique, initialement programmée à Dakar, pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, justifie cette décision par l'indisponibilité du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et l'état défectueux de la pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor, deux grandes enceintes sportives de la capitale sénégalaise.

La rencontre entre le Sénégal et le Mozambique, qui devait initialement se tenir à Dakar, le 25 septembre, à 15 heures, va se dérouler finalement au Stade National de Zimpeto, à Maputo, à la même date et à la même heure.

Les Lions, champions d'Afrique en titre, devaient entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027 contre les Mambas à Dakar.

Dans un communiqué, la FSF indique avoir saisi la Confédération africaine de Football (CAF) ainsi que la Fédération mozambicaine de Football (FMF) pour demander la délocalisation du match des Lions avec les Mambas de Mozambique de Dakar à Maputo.

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"D'une part, le Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio n'est pas disponible à cette période puisqu'il accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. D'autre part, la pelouse du Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, ne se trouve pas, à ce jour, dans un état optimal pour accueillir une rencontre officielle de cette envergure pour l'équipe nationale A du Sénégal", explique la FSF.

Selon la FSF, se disant soucieuse de la santé des joueurs ainsi que de la qualité de la compétition, la Direction technique nationale (DTN) a sollicité, compte tenu de ce contexte particulier, la délocalisation de cette rencontre, afin de ne prendre aucun risque.

Le Sénégal, logé dans le groupe J des éliminatoires de la CAN 2027, partage la même poule que le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie.

Les Lions devaient faire leur retour au Stade Léopold Sédar, après plusieurs années d'absence dans cette enceinte mythique.

Les champions d'Afrique en titre recevaient depuis 2022 au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Situé entre les communes des Parcelles Assainies et de Grand Yoff, le stade Léopold Sédar Senghor a été rénové dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine.

Il a été ensuite homologué par la Confédération africaine de football (CAF) en juillet 2026.

Depuis son ouverture, l'infrastructure sportive a accueilli des rencontres du championnat, des matchs de la sélection féminine, des finales de Coupe du Sénégal, entre autres compétitions.