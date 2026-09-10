Sud-Soudan: Ultra Trail - 50 km, trois pays et une cause

Samedi 12 septembre, le Mauricien Jean-Paul Bigaignon et son ami et collègue, le Suisse Dario Mumenthaler s'élanceront sur les 50 km du Mont aux Sources Ultra Trail, en Afrique du Sud. Une première incursion dans l'univers de l'ultra, au coeur du spectaculaire Drakensberg, qu'ils ont choisi de transformer en porte-voix. De Maurice à la Suisse en passant par l'Afrique du Sud, leur défi veut attirer l'attention sur une cause qui ne connaît pas de frontières : la santé mentale.

Cinquante kilomètres. Des sentiers de montagne. Une altitude avoisinant les 3 000 mètres. Et probablement quelques moments où la tête devra convaincre les jambes de continuer. Jean-Paul Bigaignon et Dario savent que la journée du 12 septembre ne ressemblera à aucune autre.

Les deux hommes ne se présentent pourtant pas comme des athlètes professionnels. Ils sont collègues, amis, travaillent à plein temps et jonglent avec les contraintes d'une vie ordinaire. Leur décision de s'attaquer à leur premier ultra-marathon possède donc déjà quelque chose d'un peu fou. Ils en plaisantent d'ailleurs eux-mêmes : face à un défi pareil, ils se sont simplement demandé «pourquoi pas ?»

Derrière cette touche d'autodérision se trouve toutefois une motivation beaucoup plus profonde.

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Les kilomètres comme porte-voix

Leur initiative a été baptisée «50KM. 3 Countries. 1 Purpose». La formule dessine une carte : Maurice pour Jean-Paul, la Suisse pour Dario et l'Afrique du Sud pour le terrain de leur aventure. Ces trois points sont reliés par un même objectif : sensibiliser à la santé mentale.

Les 50 kilomètres prennent ainsi une dimension symbolique. Sur les pentes du Drakensberg, les difficultés seront bien visibles : altitude, fatigue, distance et exigences du terrain. Dans la vie quotidienne, d'autres personnes affrontent des montagnes que personne ne voit. La solitude, la détresse psychologique ou les problèmes de santé mentale peuvent transformer le quotidien en véritable épreuve.

C'est aussi pour elles que Jean-Paul et Dario ont décidé de courir.

Trois organisations bénéficient de cette mobilisation, chacune représentant l'un des pays associés au projet: Befrienders Mauritius, la Coffee Foundation, powered by The Mental Health Association, en Suisse, et le South African Depression and Anxiety Group en Afrique du Sud. Ceux qui souhaitent soutenir l'initiative sont invités à effectuer leurs dons directement auprès de ces organisations.

Un premier ultra pour laisser une trace

Pour les deux hommes, le Mont aux Sources marquera surtout une grande première : jamais encore ils n'ont disputé un ultra-marathon. Dans le Drakensberg, leur défi les conduira jusqu'à environ 3 000 mètres d'altitude. Sur une telle distance, l'endurance physique ne sera pas la seule donnée à gérer. Le mental aura forcément son mot à dire.

Mais leur objectif ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée.

Jean-Paul et Dario invitent également ceux qui ne peuvent pas contribuer financièrement à relayer leur initiative. Leur démarche porte un message simple : lorsqu'une personne traverse une période difficile, savoir qu'une aide existe, pouvoir parler ou simplement disposer des coordonnées d'une organisation spécialisée peut constituer un premier pas.

Samedi, les deux amis auront 50 kilomètres pour porter ce message sur les sentiers sud-africains.

Le chronomètre dira combien de temps Jean-Paul Bigaignon et Dario auront mis pour venir à bout de leur premier ultra. La por- tée de leur aventure, elle, ne se mesurera pas uniquement en heures ou en kilomètres. Car certaines montagnes sont plus difficiles à gravir que celles du Drakensberg. Et pour celles-là aussi, personne ne devrait être obligé d'avancer seul.

Befrienders Mauritius : une écoute qui peut faire la différence

Présente à Maurice depuis 1995, Befrienders Mauritius offre un soutien émotionnel aux personnes en situation de détresse ou de désespoir, notamment à celles confrontées à la dépression ou à des pensées suicidaires.

L'association s'appuie sur des bénévoles formés à l'écoute active et propose un service confidentiel, anonyme et sans jugement. Elle assure également un accompagnement par téléphone, WhatsApp et en présentiel, tout en menant des actions de sensibilisation à la santé mentale et à la prévention du suicide.

C'est cette mission que Jean-Paul Bigaignon et Dario Mumenthaler ont choisi de mettre en lumière à travers leur défi de 50 km dans le Drakensberg.