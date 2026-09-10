Ile Maurice: Maighun Vinod mortellement percuté en marge d'un cortège funèbre

Nouveau drame sur nos routes. Un piéton a perdu la vie, renversé par une camionnette, ce mercredi 9 septembre 2026 en fin d'après-midi à Bel-Air.

La victime, Maighun Vinod, 54 ans, habitant de Pont Lardier, participait à un cortège funèbre au moment du drame, survenu aux environs de 17 heures.

Selon nos renseignements, le conducteur de la camionnette impliquée, un quadragénaire, gérant d'une entreprise de services d'ingénierie spécialisée en génie électrique, à La Tour Koenig, prenait lui aussi part au même convoi. D'après sa version, la victime aurait subitement traversé la route devant son véhicule, sans qu'il ait le temps de réagir.

Le corps de Maighun Vinod a été découvert étendu sur le dos, à quelques mètres derrière la camionnette. Les secours du SAMU, alertés, se sont rendus sur place. Le Dr Patpur a constaté son décès sur place.

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Alcootest négatif

Le conducteur a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Un échantillon sanguin a tout de même été prélevé pour un dépistage de drogues. Vers 21 h 50, soit près de cinq heures après le drame, le chauffeur de la camionnette a été placé en cellule policière à Belle-Mare. Il comparaîtra en cour de district de Flacq ce jeudi.

La Criminal Investigation Division de Bel-Air-Rivière-Sèche, ainsi que les techniciens du Scene of Crime Office, se sont rendus sur place et ont procédé aux constats. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances exactes de ce nouveau drame de la route.