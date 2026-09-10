Ile Maurice: Nandath Baboolall - Un homme de coeur s'en est allé

10 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine Sumeet Mudhoo

Chetan Baboolall, leader de l'opposition, a eu la douleur de perdre son père, Nandath. Celui-ci était un homme discret, attaché à sa famille et à son village de Bel-Air-Rivière-Sèche.

Nandath Baboolall plus connu comme Giandeo, s'est éteint mardi, à l'âge de 76 ans, après avoir été victime d'une chute quelques jours plus tôt. Il laisse derrière lui une famille profondément marquée, mais aussi l'image d'un homme qui aura vu son fils accéder à un poste constitutionnel.

À Bel-Air-Rivière-Sèche, les Baboolall sont une famille très connue. Issu d'un milieu de planteurs, Nandath Baboolall était un homme de terrain. Il s'était également investi dans le transport et la pêche, tout en restant proche de la vie sociale de son village et de sa région.

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C'est dans cet environnement que Chetan Baboolall a grandi. Un environnement où le travail, la débrouillardise et la proximité avec les gens occupaient une place centrale. Son père lui a ainsi transmis, au-delà des mots, une certaine manière d'envisager la vie et ceux qui l'entourent. La famille Baboolall a connu une profonde épreuve en 2011 avec la disparition de Girish, le frère de Chetan, mort dans un accident de la route à seulement 31 ans. Avocat comme son frère, Girish était également engagé en politique au sein du Mouvement militant mauricien. Après sa disparition, Chetan Baboolall a progressivement repris le flambeau laissé par son frère.

Nandath était très fier des choix professionnels de ses fils. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour la famille. Alors que Chetan Baboolall venait d'accéder à la fonction de leader de l'opposition et livrait ses premières joutes verbales au Parlement, son père a fait une chute grave. Hospitalisé à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, il était dans le coma. Alors que ses proches pensaient qu'il allait se relever de ce mauvais pas, Nandath Baboolall n'a pas survécu. Ses funérailles ont eu lieu à Bel-Air-Rivière-Sèche hier. Plusieurs parlementaires, y compris le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sont venus rendre un dernier hommage au disparu.

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