Congo-Kinshasa: L'ONU appelle à une mobilisation urgente face aux besoins des déplacés à Beni

Les personnes déplacées par les violences dans la région de Beni, au Nord-Kivu, continuent de faire face à d'importantes difficultés d'accès à l'eau, aux abris, aux soins de santé et à l'éducation. En mission dans la région depuis deux jours, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU et Coordonnateur humanitaire en RDC, Damien Mama, a rencontré mercredi 9 septembre, des familles déplacées et appelé à renforcer l'aide humanitaire.

Au camp de Luvangira, dans la ville d'Oicha, à une trentaine de kilomètres de Beni, Damien Mama a échangé avec plus d'un millier de personnes déplacées. Les familles rencontrées ont notamment évoqué le manque d'articles ménagers, de matelas et la dégradation de leurs abris.

« Nous voulons le retour de la paix pour que nous regagnions chez nous », a témoigné l'une des personnes déplacées.

Damien Mama a indiqué que les acteurs humanitaires devraient examiner les moyens d'améliorer les conditions de vie dans les sites, en attendant le retour des déplacés dans leurs communautés d'origine.

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Il a notamment cité l'accès à l'eau, la scolarisation des enfants et la prise en charge des femmes enceintes parmi les besoins à prendre en compte.

Une attention particulière face à Ebola

La mission intervient également dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola dans la région. Damien Mama a appelé à renforcer les mesures visant à protéger les personnes déplacées contre la maladie.

« Il faut tout faire pour qu'eux ne puissent pas tomber malades d'Ebola », a-t-il déclaré.

La tournée s'est poursuivie au site de Kipriani, dans la ville de Beni, où vivent plusieurs centaines de familles déplacées, dont des membres de la communauté pygmée. Des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention contre Ebola ont également été organisées auprès des personnes déplacées.