Congo-Kinshasa: 20 élèves morts et plusieurs blessés dans un incendie au quartier Chimpunda à Bukavu

10 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt élèves sont morts et plusieurs personnes ont été grièvement blessées dans un incendie survenu ce jeudi 10 septembre sur l'avenue Funu B, à Kasheke, dans le quartier Chimpunda, à Bukavu (Sud-Kivu), selon un bilan provisoire communiqué par les autorités locales.

Les élèves des écoles Ujamaa et Furaah figurent parmi les victimes. Selon des informations rapportées sur place, certains d'entre eux seraient morts dans une bousculade alors qu'ils tentaient de fuir les flammes.

D'autres personnes, notamment des élèves, ont été asphyxiées par la fumée et conduites vers des structures sanitaires. Des témoins évoquent plusieurs dizaines d'élèves pris en charge dans des hôpitaux de la ville.

L'incendie, qui aurait débuté vers 8 heures, a également touché plusieurs habitations de l'avenue Funu B. Des dizaines de maisons auraient été atteintes par les flammes, selon des sources présentes sur les lieux.

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Les autorités locales se sont rendues sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts et la situation des victimes.

L'origine du feu encore inconnue

L'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade. La société civile locale indique qu'aucune cause n'a encore été établie.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent par ailleurs des élèves présentés comme morts. Ces images ne permettent toutefois pas, à elles seules, d'établir un bilan et cette information n'a pas été confirmée par les autorités.

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