Congo-Kinshasa: Recrudescence des cambriolages et vols à main armée à Barumbu

La commune de Barumbu, à Kinshasa, fait face à plusieurs cas de cambriolages et de vols à main armée visant notamment des habitations, des commerces et des cambistes. Les derniers incidents ont été signalés le week-end dernier.

Au croisement des avenues Kasaï et Kabalo, des hommes armés et cagoulés, arrivés à moto, ont cambriolé un shop. Selon des témoins, les assaillants ont tiré des coups de feu avant d'emporter des biens de valeur ainsi qu'une importante somme d'argent en francs congolais et en devises. L'opération aurait duré moins de dix minutes.

Les témoins indiquent que les hommes armés portaient des tenues militaires.

Une autre attaque sur l'avenue Baraka

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Une autre attaque a été signalée sur l'avenue Baraka. Des jeunes présentés par des sources locales comme des étudiants d'un établissement d'enseignement supérieur se seraient introduits au domicile d'un pasteur, après l'avoir violemment agressé.

La victime affirme avoir subi d'importantes pertes matérielles lors de cette attaque.

Face à cette situation, un jeune habitant de Barumbu appelle les autorités à identifier les auteurs de ces actes et à les traduire en justice.

Le bourgmestre de Barumbu, Lomami Lankoy, affirme avoir diligenté des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ces actes et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes.

En avril dernier, trois suspects avaient déjà été arrêtés par la Police nationale congolaise (PNC) dans cette même commune. Ils avaient été traduits en justice dans le cadre de l'opération Ndobo, après le braquage présumé d'un cambiste.