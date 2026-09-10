Congo-Kinshasa: Le pays perd 30 % de ses revenus chaque jour à cause des embouteillages, selon le ministre des Transports

10 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les embouteillages constituent un frein à l'activité économique à Kinshasa. La ville perdrait chaque jour 30 % de ses revenus en raison des bouchons, selon le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Jésus-Noël Sheke Wa Domene.

Invité mercredi 9 septembre dans l'émission Dialogue entre Congolais, le ministre a indiqué que le gouvernement provincial travaille sur des solutions visant à améliorer durablement la circulation dans la capitale.

Près de 200 km de routes déjà réaménagés

Jésus-Noël Sheke affirme que près de 200 kilomètres de routes en béton armé ont déjà été réaménagés et ouverts à la circulation au cours des 24 derniers mois.

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Ces travaux s'inscrivent, selon lui, dans un programme portant sur 570 kilomètres de routes, dont la livraison est prévue progressivement jusqu'en 2027.

« Les embouteillages constituent aujourd'hui un facteur de ralentissement de la vie économique dans la ville de Kinshasa », a-t-il déclaré.

Au-delà des infrastructures routières, le gouvernement provincial entend également agir sur la régulation de la circulation. Le ministre évoque notamment la mise en place d'un plan général de circulation, comprenant 22 plans de circulation particuliers.

Selon Jésus-Noël Sheke, leur mise en oeuvre doit débuter le 20 septembre. Ces plans devraient notamment permettre de mieux organiser les flux de circulation dans les différents axes de la capitale.

Le ministre estime que l'amélioration de la mobilité à Kinshasa passe ainsi par la combinaison des travaux routiers, de la régulation et d'une meilleure organisation de la circulation.

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