Sénégal/Sierra Leone: Tournoi Ufoa-A U17 - Sénégal - Sierra Léone aujourd'hui à 16 h : les Lionceaux visent la demi-finale

Après son large succès face à la Mauritanie (4-0) lors de la première journée, le Sénégal peut décrocher son billet pour les demi-finales du tournoi Ufoa-A U17. Pour cela, les Lionceaux devront s'imposer devant la Sierra Leone, ce jeudi, à partir de 16 heures.

L'équipe nationale du Sénégal a entamé le tournoi Ufoa-A U17 de la meilleure des façons. Pour leur entrée en lice, les Lionceaux ont fait forte impression en dominant largement la Mauritanie, lundi dernier, sur le score sans appel de 4 buts à 0. Une victoire qui leur permet de prendre les commandes de la poule A avec 3 points et une différence de buts largement favorable.

Pour leur deuxième sortie dans cette compétition, les hommes de Lamine Sané croisent la Sierra Leone avec un objectif clair : décrocher les trois points et, par la même occasion, assurer leur présence dans le dernier carré. Une nouvelle victoire permettrait aux cadets sénégalais de poursuivre sereinement leur parcours et de préparer la suite de la compétition avec davantage de confiance.

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Mais, en face, la Sierra Leone n'a plus droit à l'erreur. Les Sierra-Léonais ont complètement raté leur entrée en matière en s'inclinant lourdement face à la Gambie (1-4). Avec zéro point au compteur, ils se retrouvent dans une situation particulièrement délicate. Une nouvelle défaite compromettrait définitivement leurs chances de qualification.

C'est donc une équipe revancharde et condamnée à prendre des risques que les Lionceaux vont retrouver. Les Sierra-Léonais savent qu'ils doivent impérativement s'imposer pour rester en vie dans le tournoi. Ils devraient ainsi aborder cette rencontre avec beaucoup d'engagement et une volonté affichée de prendre rapidement le contrôle du match.

Les Sénégalais devront donc se méfier de cet adversaire blessé, qui pourrait se montrer beaucoup plus agressif et déterminé que lors de sa première sortie. La bande à Cheikh Oumar Sy devra notamment éviter tout excès de confiance après sa belle prestation contre la Mauritanie. La solidité défensive sera une nouvelle fois importante.

Ils devront rester vigilants face aux offensives adverses et éviter de concéder des espaces. Au milieu de terrain, l'objectif sera de conserver la maîtrise du jeu et d'imposer le rythme, comme cela avait été le cas face à la Mauritanie. L'efficacité offensive sera également déterminante. Marquer rapidement permettrait au Sénégal de se mettre à l'abri et de gérer plus sereinement la rencontre.