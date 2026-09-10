Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure l'extension du centre logistique moderne de Mojo

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'inauguration de la première phase de l'extension du centre logistique moderne de Mojo marquait une étape majeure dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses capacités logistiques et contribuer au succès de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Le Premier ministre a déclaré que ce pôle logistique de 60 hectares jouera un rôle important dans la facilitation des échanges commerciaux pour l'Éthiopie et le continent.

Doté de terminaux et d'entrepôts capables de traiter jusqu'à un million de conteneurs de 20 pieds par an, ce centre permettra de conditionner les marchandises en vrac sec sur le territoire national, ce qui contribuera à économiser des devises étrangères et à créer de nombreuses opportunités d'emploi pour les Éthiopiens, a-t-il souligné.

Selon le Premier ministre, l'efficacité du centre logistique est renforcée par la toute première grue à portique sur rails du pays, qui facilite le transfert rapide des conteneurs depuis la voie ferrée.

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Construit sur une infrastructure entièrement numérique, ce centre devrait offrir des services logistiques rapides et fiables, a-t-il déclaré.

Au-delà de la ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti, le Premier ministre a souligné que cette installation s'inscrit dans le cadre du corridor DESSU, qui relie l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda.

Il a ajouté que ce projet constituait une étape importante dans le renforcement de la position de l'Éthiopie dans le secteur mondial de la logistique et ouvrait un nouveau chapitre pour l'intégration économique régionale.