Afrique: Nouvel An éthiopien - Les Ambassadeurs de Comores et de Guinée équatoriale souhaitent paix et prospérité à l'Éthiopie

Addis Ababa — À l'occasion du Nouvel An éthiopien, l'Ambassadeur des Comores a adressé ses voeux de bonheur, de prospérité et de paix au peuple et aux autorités de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

L'Ambassadeur a salué ce moment de partage et formulé ses voeux de succès, de progrès et de longévité au peuple éthiopien. Il a également souhaité à l'Éthiopie une nouvelle année placée sous le signe de la paix, de la stabilité et du développement.

De son côté, l'Ambassadeur de Guinée équatoriale en Éthiopie a également adressé un message chaleureux au peuple éthiopien à l'occasion de cette nouvelle année.

« Je souhaite à tous nos frères et soeurs d'Éthiopie une nouvelle année couronnée de succès et de prospérité », a-t-il déclaré.

À travers ce message, l'Ambassadeur a exprimé ses voeux de bonheur, de réussite et de prospérité à l'ensemble du peuple éthiopien, souhaitant que la nouvelle année soit synonyme de paix, de progrès et de développement.