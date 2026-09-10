Afrique: Power & Electricity Expo - 26 entreprises turques à la conquête du marché ivoirien

La Türkiye affiche une présence remarquée à la deuxième édition de Power & Electricity Expo, ouverte le mardi 8 septembre 2026 au Parc des expositions de Port-Bouët (Abidjan). Au total, 26 entreprises turques prennent part à ce rendez-vous consacré à l'électricité, à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables.

Présente à la cérémonie d'ouverture, l'ambassadrice de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim, a inauguré le salon avant de visiter les stands des entreprises turques. Elle s'est notamment intéressée aux solutions développées dans les domaines de l'énergie, de l'électricité, du solaire et des technologies.

Cette forte participation turque illustre l'intérêt croissant des entreprises de ce pays pour le marché ivoirien et, plus largement, pour les opportunités offertes par le secteur énergétique ouest-africain. Elle intervient dans un contexte où les besoins en infrastructures, en production électrique, en solutions solaires et en efficacité énergétique connaissent une progression soutenue. Organisée par Atlm Expo, cette deuxième édition réunit plus de 250 marques venues de plus de 15 pays.

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L'ambition est de faire d'Abidjan un véritable carrefour régional pour les professionnels de l'industrie électrique et énergétique, en facilitant les échanges commerciaux, les investissements et la conclusion de partenariats.

Pour le directeur pays d'Atlm Expo, Ibrahim Demir, le rendez-vous, prévu du 8 au 10 septembre 2026, constitue un espace privilégié de rencontres entre les entreprises et les institutions. « La mission de Power & Electricity en Côte d'Ivoire est de créer une plateforme où les entreprises locales et internationales peuvent se rencontrer, créer des opportunités de coopération, favoriser les investissements, présenter des nouvelles technologies et construire des ponts entre les idées des entreprises et les institutions », a-t-il expliqué.

Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Sanissy, a salué, pour sa part, la tenue de cette exposition. Il y voit une occasion de stimuler les investissements et d'accompagner le développement des infrastructures énergétiques en Afrique de l'Ouest.

Sur les différents stands, les visiteurs peuvent découvrir des produits et solutions couvrant l'ensemble de la chaîne énergétique, de la production au transport et à la distribution de l'électricité. Le génie électrique, les équipements, le solaire, les énergies renouvelables et les technologies favorisant l'efficacité énergétique occupent également une place importante.

Des acheteurs de 12 pays africains

L'un des principaux axes commerciaux du salon repose sur le programme international d'acheteurs invités. Il rassemble des importateurs, distributeurs, entrepreneurs, maîtres d'ouvrage et décideurs du secteur énergétique venus de 12 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, le Liberia, la Sierra Leone, la Gambie et le Cameroun.

Plus de 900 acheteurs professionnels sont attendus durant les trois jours de l'exposition, ainsi que des milliers de visiteurs. Les organisateurs misent notamment sur les rencontres B2B pour favoriser la conclusion de contrats et l'émergence de nouveaux projets.

Des conférences, des tables rondes et des masterclass viennent compléter l'exposition. Les échanges portent notamment sur les énergies renouvelables, les technologies solaires, l'investissement dans le secteur énergétique et l'accès à une électricité fiable.

Au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le directeur général de l'Environnement et du Développement durable, Gustave Aboua, a salué les efforts consentis par les autorités ivoiriennes en faveur du développement du secteur de l'énergie. Il a également souligné l'importance des solutions innovantes et durables face aux défis énergétiques et environnementaux.

La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du directeur général de l'Industrie au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Tra Bi Emmanuel, ainsi que du directeur technique de l'Asea-Apua, Isaac Darfour Manu.