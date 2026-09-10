Cote d'Ivoire: Livre/« Yves Mathieu, un Franco-Algérien en prison à Grand-Bassam 1950-1951 » - Prof. Voho Sahi exhume une histoire méconnue

Publié depuis le 24 août, aux Éditions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, l'ouvrage «Yves Mathieu, un Franco-Algérien en prison à Grand-Bassam 1950-1951» du professeur Alphonse Voho Sahi ressuscite le parcours méconnu d'un jeune Franco-Algérien emprisonné en Côte d'Ivoire entre 1950 et 1951.

L'auteur, à travers son nouvel ouvrage, propose de redécouvrir le destin singulier d'un homme dont le parcours s'inscrit dans l'histoire des luttes anticoloniales en Côte d'Ivoire. Universitaire et écrivain, Alphonse Voho Sahi a été ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie de 2020 à 2026.

« C'est durant mon séjour dans ce pays que j'ai entendu parler d'Yves Mathieu. Intrigué par cette trajectoire peu connue, j'ai entrepris des recherches avec la collaboration de la famille biologique du Franco-Algérien afin de restituer son histoire », a-t-il confié.

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Pour l'histoire, arrivé à Abidjan à la fin de 1949 pour travailler dans une société d'import-export, Yves Mathieu découvre progressivement les réalités du système colonial. Sensibilisé aux injustices dont il est témoin, il choisit de s'engager aux côtés des militants indépendantistes du Pdci-Rda. Il devient notamment rédacteur en chef du journal « Le Démocrate », mettant sa plume au service des revendications politiques et des libertés.

Cet engagement lui vaut d'être arrêté et emprisonné à Grand-Bassam, puis à Abidjan, entre 1950 et 1951. C'est précisément cette période de détention que l'ouvrage documente, à travers une importante correspondance adressée à ses parents restés en France. Ces lettres constituent à la fois des témoignages personnels et des documents sur le contexte politique de la Côte d'Ivoire à la veille des indépendances.

« Le livre rassemble également des photos, des articles de presse, des correspondances, des pétitions et différents documents liés à l'affaire Yves Mathieu. Il restitue ainsi le climat de répression qui entourait alors les militants anticoloniaux et permet de mieux comprendre certains épisodes de la lutte politique menée par le Pdci-Rda », a indiqué le Prof. Voho Sahi.

Dans sa préface, le Prof. Jean-Noël Loucou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, souligne la valeur historique de cette documentation.

Il considère l'ouvrage comme un témoignage inédit sur la lutte anticoloniale en Côte d'Ivoire, mais aussi comme un document reliant les histoires ivoirienne, algérienne et française. « Le parcours de Mathieu croise en effet plusieurs figures du mouvement nationaliste ivoirien, parmi lesquelles Gabriel d'Arboussier, Ouezzin Coulibaly, Coffi Gadeau, Bernard Dadié et Jérôme Alloh Batafouè, son compagnon d'infortune en prison », a expliqué l'auteur.

Au-delà du destin individuel d'un militant, l'ouvrage invite donc à revisiter une période déterminante de l'histoire politique ivoirienne. Il pose également la question de la mémoire des acteurs parfois oubliés des combats qui ont accompagné la décolonisation.

À travers « Yves Mathieu, un Franco-Algérien en prison à Grand-Bassam 1950-1951 », Alphonse Voho Sahi redonne une voix à Yves Mathieu et met à la disposition du public un ensemble de documents susceptibles d'enrichir la connaissance de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire.