Cote d'Ivoire: Tournoi de football - Kotobi FC remporte le trophée Dominique Ouattara

Kotobi FC a remporté, le 6 septembre, l'édition 2026 du tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire. L'équipe s'est imposée face au FC Akologounou à l'issue de la séance des tirs au but (3-1), après un score nul (0-0) au terme du temps réglementaire.

Il aura donc fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour voir Kotobi FC prendre définitivement l'avantage sur le FC Akologounou, avec trois tirs réussis contre un pour son adversaire. « Pendant un mois, le tournoi s'est déroulé dans de bonnes conditions, avec un esprit de fair-play », a témoigné Kouamé Badou Harlette épouse N'Guessan, maire de la commune d'Arrah et première vice-présidente de l'Uvicoci. Elle se dit fière de voir que la population a adopté cet événement.

Représentant le préfet du département d'Arrah, la secrétaire générale de la préfecture, Penan Constance Blehon épouse Kouakou, a, pour sa part, félicité toutes les équipes pour leur discipline. « L'idée de ce tournoi était de permettre aux jeunes de passer des vacances saines. C'est donc un pari réussi », a-t-elle indiqué. Elle a par ailleurs invité chacun à garder cet esprit de convivialité.

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À l'issue de la compétition, le vainqueur, Kotobi FC, repart avec une enveloppe de 400 000 Fcfa, 20 médailles d'or, un jeu de maillots et le trophée de la compétition. Le FC Akologounou, finaliste malheureux, reçoit une somme de 250 000 Fcfa, 20 médailles d'argent et un ballon. La troisième place est récompensée par une enveloppe de 150 000 Fcfa, quand la quatrième équipe reçoit 100 000 Fcfa.

Les distinctions individuelles ont également été mises à l'honneur. Le meilleur gardien et le meilleur joueur de la compétition reçoivent chacun un trophée accompagné d'une enveloppe de 10 000 Fcfa. Les autres équipes ayant pris part à la compétition ne sont pas reparties les mains vides. Chacune d'elles a bénéficié d'une enveloppe de 20 000 Fcfa.

Initialement réservé aux équipes de la commune d'Arrah, le tournoi s'est ouvert cette année aux formations de la sous-préfecture de Kotobi. Au total, 20 équipes ont pris part à cette compétition, placée sous le signe du sport, de la convivialité et du rassemblement des populations autour du football.

Au terme de cette édition, le sacre de Kotobi FC vient ainsi clore une compétition qui aura permis aux différentes équipes participantes de faire valoir leur talent et de renforcer les liens entre les populations des différentes localités.