Togo: La BCEAO maintient son taux directeur

10 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé, à l'issue de sa réunion du 9 septembre 2026, de maintenir inchangé son principal taux directeur à 3 %, celui auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques commerciales de l'Union monétaire ouest africaine (UMOA).

Le taux du guichet de prêt marginal reste lui aussi stable, à 5 %. Ces niveaux sont en vigueur depuis le 6 septembre 2026, rappelle Eco & Finances paru jeudi.

Cette décision de statu quo traduit la volonté de l'institut d'émission de préserver un cadre monétaire stable, dans un contexte où l'ancrage de l'inflation et le financement de l'activité économique régionale demeurent des priorités centrales.

Le maintien de ces taux directeurs offre aux banques de l'Union une visibilité sur le coût du refinancement, un paramètre déterminant pour l'orientation des conditions de crédit à l'économie dans les huit pays membres de l'UMOA.

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