Gabon: Tchibanga - Louise Pierrette Mvono lance la préparation du plan provincial de croissance de la Nyanga

Louise Pierrette Mvono, ministre en charge de la Planification et de la Prospective, séjourne depuis ce mercredi 9 septembre 2026 à Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga. L'objectif de cette mission de deux jours est de préparer le plan provincial de croissance et de développement de la Nyanga, ainsi que les plans locaux de développement des différents départements de la province.

La ministre de la Planification et de la Prospective séjourne deux jours dans la capitale provinciale pour aligner les ambitions nationales avec les réalités locales. Arrivée dans "la belle province de Nyanga", la membre du gouvernement veut s'assurer que les grands projets structurants annoncés par l'Etat, à travers le président de la République, trouvent une traduction concrète sur le terrain, avec l'implication directe des populations.

Des chantiers majeurs au coeur des discussions

La Nyanga concentre aujourd'hui plusieurs investissements d'envergure nationale. La ministre l'a rappelé : "Nous avons un plan national de croissance et de développement avec des objectifs spécifiques et pour la province de la Nyanga, il y a énormément d'enjeux puisque nous parlons de l'exploitation de la mine de Milingui, nous parlons de l'usine de marbre, nous parlons de l'usine de potasse et du port en eau profonde de Mayumba."

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Ces projets vont transformer l'économie locale. Mais ils exigent, selon Louise Pierrette Mvono, une préparation minutieuse pour que les retombées profitent durablement aux habitants.

Former et mobiliser les populations

Au-delà des infrastructures, l'enjeu est humain. La ministre insiste sur la nécessité de préparer la jeunesse nyangoise à devenir actrice du développement. "Tous ces grands chantiers vont nécessiter une mobilisation de masse des populations vivant dans la Nyanga.

Les jeunes qui vont aujourd'hui à l'école doivent développer des compétences qui vont leur permettre non pas seulement de bénéficier mais aussi d'être acteurs de ce grand développement. "L'ambition affichée reste conforme à la vision du chef de l'Etat : améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais".

Une démarche inclusive dès demain

Pour que le plan ne reste pas une coquille vide, le ministère veut associer tous les acteurs. "A travers la préparation judicieuse de ces plans, nous avons la possibilité de nous assurer que tous les acteurs s'accomplissent le plan. Nous aurons demain les responsables administratifs, les élus locaux et nous pensons avoir l'opportunité également de discuter avec le secteur privé de manière à ce que tous les efforts convergent vers l'atteinte de cet objectif.

Des ateliers sont prévus avec les préfets, maires, conseillers départementaux et opérateurs économiques de la province. L'idée : identifier les priorités locales, les freins et les leviers pour que le plan provincial s'arrime parfaitement au plan national de croissance et de développement.

Avec la mine, le marbre, la potasse et le port en eau profonde, la Nyanga s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Reste à bâtir, département par département, la feuille de route qui permettra à cette croissance de se voir et de se vivre dans le quotidien des populations.