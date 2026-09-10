Madagascar: Les taxis-bicyclette s'imposent dans les rues

Les taxis-bicyclette sont de plus en plus visibles dans la capitale. Ce mode de transport séduit principalement par son coût attractif.

Ils se faufilent entre les véhicules à toute heure pour transporter passagers et marchandises, tout en élargissant constamment leur périmètre. Si leur usage a débuté à Anosizato et Anosibe il y a quelques années, ces cyclotaxis stationnent ou roulent désormais à Anosy et s'aventurent jusqu'au centre-ville (Ambohijatovo, Analakely), atteignant même Antanimena et Ankorondrano. « Nos clients ne se limitent plus à Anosy. Certains demandent à aller jusqu'à Analakely, voire Ankorondrano », témoigne Franck, qui exerce ce métier depuis plusieurs années.

Ce mode de transport séduit principalement par son coût attractif. De nombreux usagers se tournent vers cette alternative pour sa rapidité sur de courtes distances, notamment dans les zones à forte congestion.

Pour les conducteurs, ce travail représente une source de revenus accessible nécessitant un investissement minime. « Nous n'avons d'autre dépense que le versement quotidien de 15 000 ariary », lance Ezra, lui-même cyclotoxiste. Beaucoup y voient un moyen d'échapper au chômage.

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Interrogations

L'expansion du secteur soulève toutefois des interrogations. L'absence de réglementation claire inquiète certains observateurs, qui pointent du doigt les risques liés à la sécurité routière, le manque de contrôle technique du matériel ou la concurrence avec les transports formels. « Ils roulent au milieu de la chaussée où circulent des véhicules à moteur à une vitesse largement supérieure à la leur», alerte Hery, un automobiliste. D'autres usagers de la route signalent également que la plupart d'entre eux ne maîtrisent pas le code de la route.

Les autorités locales n'ont pour l'instant pas communiqué sur la mise en place d'un cadre spécifique. En attendant, les taxis-bicyclettes continuent de gagner du terrain.