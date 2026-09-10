Madagascar: Écotourisme - La protection de la faune marine soutient l'économie locale

Portée par Ravinala Airports et Cétamada, l'exposition « Observer sans déranger », inaugurée le 9 septembre 2026 à l'Aéroport International d'Antananarivo, met en avant la mégafaune marine malgache, entre richesse écologique et retombées économiques pour les côtes.

Observer sans déranger. Derrière ce principe de conservation se joue aussi une question économique pour les communautés côtières. Lancée officiellement le 9 septembre 2026 à l'Aéroport International d'Antananarivo, l'exposition « Observer sans déranger », portée par Ravinala Airports et l'association Cétamada, met en lumière la richesse de la mégafaune marine malgache et l'importance de sa préservation.

Baleines, requins-baleines, tortues marines, dauphins ou encore dugongs figurent parmi les espèces qui attirent chaque année des visiteurs vers les côtes malgaches. Selon Cétamada, plus de quarante espèces de mégafaune marine peuvent être observées autour de Madagascar, dont vingt-cinq espèces de baleines. Le requin-baleine, pouvant atteindre près de 15 mètres de longueur, compte notamment parmi les espèces emblématiques de cette biodiversité.

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Mais ces animaux ne représentent pas uniquement une richesse naturelle. Leur présence constitue également une source de revenus pour les territoires côtiers. Nosy Be, Sainte-Marie, Tuléar ou encore Taolagnaro accueillent des activités touristiques liées à l'observation de la faune marine. Excursions en mer, guidage, hébergement, restauration et transport profitent ainsi de l'attractivité de ces espèces.

Encadrement

Une étude socio-économique menée à Nosy Be autour du requin-baleine avait notamment estimé qu'un individu pouvait générer environ 40 000 euros de retombées lors de son passage dans la région. Un exemple qui montre que la protection de la biodiversité peut aussi avoir une dimension économique concrète pour les populations locales.

Pour Dr Anjara Saloma, présidente de Cétamada, cette réalité renforce la nécessité d'encadrer l'observation de la mégafaune. Après quinze années de travail dans la conservation marine à Madagascar, elle porte aujourd'hui l'ambition de positionner le pays sur la scène internationale comme un leader de l'observation responsable de la mégafaune marine. L'enjeu consiste à faire du tourisme d'observation une activité compatible avec la protection des espèces et de leurs habitats.

L'exposition trouve ainsi naturellement sa place dans l'aéroport. En accueillant des voyageurs malgaches et internationaux, le Terminal International d'Antananarivo devient un point de sensibilisation avant leur arrivée dans les destinations côtières. Les visiteurs peuvent y découvrir les espèces présentes dans les eaux malgaches et comprendre les comportements à adopter pour les observer sans les perturber.

Pour Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, cette démarche s'inscrit dans une responsabilité partagée. « Admirer la nature est une chance, mais c'est une chance qui nous donne une responsabilité », a-t-il déclaré lors du lancement de l'exposition.

La collaboration entre Ravinala Airports et Cétamada s'inscrit d'ailleurs dans la durée. Dès 2024, la campagne vidéo « Observer sans déranger » était déjà diffusée dans les halls de départ et d'arrivée des aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be.

À travers cette initiative, la protection marine dépasse donc le seul cadre environnemental. Préserver les baleines, les tortues ou les requins-baleines revient aussi à préserver les activités touristiques et les revenus qui gravitent autour de leur présence. L'observation responsable apparaît ainsi comme un moyen de faire de la biodiversité marine un patrimoine durable au service des communautés côtières.