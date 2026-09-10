Madagascar: Commerce des services - La foire internationale de Beijing démarre

Quatre-vingt-dix pays, mille huit cents entreprises participantes. Ce sont les chiffres annoncés pour l'édition 2026 de la Foire internationale chinoise du commerce des services (CIFTIS). Elle se tient du 9 au 13 septembre au parc Shougang, à Beijing. Pour cette édition, l'événement vise à renforcer son rôle de plateforme mondiale d'ouverture, de coopération et d'innovation dans le commerce des services.

À cet effet, la CIFTIS 2026 s'articule autour de trois socles qui sont : « élargir l'ouverture, approfondir la coopération et porter l'innovation ». Une orientation qui traduit l'ambition de faire de la CIFTIS davantage qu'une simple foire commerciale, en la positionnant comme une plateforme d'échanges autour des grandes transformations qui touchent le secteur des services, selon les explications durant la première journée d'hier.

Plusieurs centaines de stands inondent l'immense parc d'exposition, agrémenté d'un décor industriel qui rappelle que le site est un ancien complexe sidérurgique désaffecté.

Compétitivité

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Des forums et des conférences se tiennent également en marge de la foire. Les débats se structurent autour de cinq grandes thématiques. La première concerne les technologies numériques et intelligentes, notamment l'intelligence artificielle, les grands modèles de langage et les agents intelligents. Viennent ensuite l'ouverture de haut niveau du commerce des services, le développement vert et durable, les services de santé et le tourisme culturel, puis l'intégration entre services et industrie manufacturière.

L'ampleur du programme confirme cette vocation internationale. Neuf expositions thématiques couvrent notamment les télécommunications, l'informatique, la finance, la culture et le tourisme, la santé, l'éducation, le sport, la construction et les services aux entreprises. Créée en 2012, la CIFTIS avait pour raison d'être de renforcer la compétitivité internationale du secteur chinois des services et d'accompagner la transformation du modèle économique du pays.

Rebaptisée officiellement en 2019, puis désignée sous l'abréviation CIFTIS à partir de 2020, elle s'est développée en plus d'une décennie pour devenir, selon ses organisateurs, la plus grande foire mondiale consacrée au commerce des services.