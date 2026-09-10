Afrique: Football - Interclubs CAF - CFFA et FC Rouge repartent confiants

Les équipes porte-fanions du pays à l'interclubs de la CAF joueront leur match retour respectif ce week-end, CFFA en Afrique du Sud et FC Rouge à Maurice.

En quête d'un exploit. Les clubs représentants malgaches à l'interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) ont effectué des résultats opposés lors des matchs aller de la campagne africaine. Le club champion de Madagascar en titre, le CFFA, a assuré son entrée en lice en recevant et en s'imposant 2-0 contre Lijabatho FC du Lesotho samedi à Côte d'Or, à Maurice, lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

De retour au pays dimanche, l'équipe a poursuivi sa préparation quotidienne sur la pelouse naturelle de Soavina. « Les joueurs sont tous en pleine forme, aucun blessé. Nous renforçons le travail sur la possession de balle et évitons au maximum les déchets techniques et les pertes de balle. Nous consolidons également la finition en constatant les occasions ratées au match aller », souligne le coach Franck Rajaonarisamba.

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« Nous ferons de notre mieux et combattrons jusqu'au bout pour assurer la qualification sans considérer la victoire à l'aller », ajoute le technicien. La délégation s'envolera pour l'Afrique du Sud ce jeudi pour le match retour prévu samedi au Godswil Akpabio International Stadium, à Johannesburg.

Envie d'une qualification

Malgré la défaite à l'aller, FC Rouge, club vainqueur de la Coupe nationale, reste confiant pour aller chercher la qualification au retour. L'équipe de quartier d'Alarobia Amboniloha s'est inclinée 0-2 samedi devant les Red Arrows zambiens au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola.

La délégation est rentrée au pays lundi. « Les joueurs se relèvent après la défaite. Nous n'y pensons plus. Nous avons encore la chance de renverser la situation. Nous renforçons la transmission et la récupération à tout prix des pertes de balle. Et nous allons rectifier et assurer la finition. Nous relevons encore le défi d'arracher la qualification », précise l'entraîneur Fenosoa Ratolojanahary.

L'équipe partira ce jeudi pour disputer le match retour prévu le dimanche 13 septembre à 14 heures, heure malgache, à Côte d'Or à Maurice. En cas de qualification, CFFA jouera contre les Young Africans tanzaniens, tandis que FC Rouge affrontera de son côté les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns FC.