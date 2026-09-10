Madagascar: Tunnel d'Ambohidahy - Le bilan de l'accident s'alourdit à quatre morts

Le bilan de l'accident de la circulation survenu avant-hier après-midi à la sortie du tunnel d'Ambohidahy s'est alourdi à quatre morts.

Un taxi-be avait renversé plusieurs piétons. Deux femmes, grièvement blessées dans l'accident, ont finalement succombé à leurs blessures alors qu'elles étaient encore prises en charge à l'hôpital. L'une, âgée de 77 ans, était une mère de famille. L'autre, également mère de famille, avait 57 ans.

Hier, les deux familles étaient encore à l'hôpital pour accomplir les démarches liées aux décès et à la sortie des dépouilles de la morgue. Le corps d'une autre femme, décédée avant elles, se trouvait également toujours à la morgue. Quant à l'homme, un secouriste qui a lui aussi perdu la vie dans cet accident, son corps avait déjà été remis à sa famille après une veillée funèbre et un hommage qui lui avaient été rendus, hier, à la caserne des secouristes à Tsaralalàna.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux mères de famille étaient amies et se connaissaient très bien. Elles faisaient route ensemble lorsqu'elles ont toutes deux été percutées par le véhicule de transport en commun. Leurs proches se trouvaient déjà à l'hôpital. C'est en se rencontrant et en échangeant des informations qu'ils ont appris que les deux femmes avaient été victimes du même accident.

Douleurs

« Maman venait de terminer son travail à Analakely et rentrait chez nous, à 67 Ha, lorsqu'elle a été percutée avec son amie. C'est l'hôpital qui m'a appelé. Je suis venu ici et je l'ai encore trouvée en train d'être soignée. Un côté de sa tête était fortement enflé. Elle parlait encore et se plaignait de douleurs très fortes. Elle a également passé un scanner. Mais elle a succombé vers 19 h 30 », a témoigné le fils de la première victime.

« Notre soeur aînée avait encore réussi à donner le nom et le numéro de téléphone de son enfant lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Nous, les membres de la famille, sommes alors venus. Elle n'arrêtait pas de parler, de se plaindre de douleurs, de vomir beaucoup de sang et de gémir. Elle a lutté pendant un certain temps. Les médecins nous ont expliqué et nous ont encouragés, mais son état ne s'améliorait plus. Elle est décédée vers 18 heures », a également raconté la soeur de la deuxième victime.

Pour rappel, neuf personnes, toutes piétonnes, ont été victimes de l'accident après avoir été percutées par le taxi-be à la sortie du tunnel d'Ambohidahy. Un homme et une femme sont décédés les premiers. Les deux autres femmes ont succombé à leur tour. Parmi les autres blessés, certains ont déjà pu rentrer chez eux, tandis que d'autres sont toujours hospitalisés. L'enquête menée par la police concernant cet accident se poursuit.