Madagascar: Production d'électricté - La Jirama procède à la pluie provoquée

10 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Kelly Elinah

Une opération de pluie provoquée est menée durant trois jours à compter de mardi, pour atténuer les délestages. La principale cible de cette pluie artificielle est la centrale hydroélectrique d'Andekaleka.

« La sécheresse qui s'est intensifiée en 2026 est la première cause des perturbations de la production d'électricité. Cela a provoqué la carence en eau à Andekaleka », a déclaré le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Radonirina Rabearimanga. C'était avant hier, dans l'enceinte du ministère à Ampandrianomby, lors d'une conférence de presse sur les causes des fréquentes coupures de courant à Antananarivo, actuellement.

La vétusté des installations dans certaines centrales thermiques accentue les problèmes de production. Celles de Mandraka et de Mandroseza rencontrent des problèmes, actuellement. « Un moteur à Mandraka qui produit 6 MW est dysfonctionnel, cependant, cette difficulté n'est que passagère », affirme le ministre.

Face à ces complications, quelques dispositions ont été prises. Outre la pluie provoquée, une centrale thermique capable de produire jusqu'à 3,4 mégawatts est en cours d'installation à Ambohimanambola.

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Transformateur

À Moramanga, une centrale solaire est aussi en cours d'installation, il manquerait juste la ligne d'évacuation et de distribution. Il y a aussi le projet d'importation d'un groupe électrogène capable de produire 7 MW.

Au mois de novembre, un nouveau transformateur sera installé à Andekaleka. De plus, grâce à la mobilisation pour la solution solaire qui s'est tenue le 30 avril, la Jirama a obtenu une offre de 207 mégawatts avec un tarif de moins de 8,5 centimes de dollar. « Il est vrai que les productions ne sont toujours satisfaisantes, mais ces problèmes ne touchent pas tout Madagascar, mais seulement Antananarivo, Diégo et Toamasina », note le directeur général de la Jirama, le général Hajatiana Rasolomanana.

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