Madagascar: Recensement - Le registre social unique compte treize millions d'individus

10 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le Registre Social Unique (RSU) s'affirme comme un outil stratégique majeur pour la gestion de la protection sociale. « Il concerne aujourd'hui près de 2,7 millions de ménages, soit environ treize millions d'individus », a déclaré Sylvestre Rajaonary, directeur général des Solidarités auprès du ministère de la Population et des Solidarités, hier, lors de l'atelier stratégique conjoint avec les partenaires techniques et financiers qui s'est tenu à Anosy.

D'abord déployé dans vingt districts, le dispositif s'étend à huit nouveaux districts où des enquêtes sont en cours. « Toutefois, le ministère sollicite l'appui des partenaires pour couvrir treize districts », a souligné Sylvestre Rajaonary, directeur général de la Solidarité nationale. L'atelier vise à harmoniser la collaboration avec les partenaires techniques et financiers (PTF).

« S'agissant de fonds d'emprunt, la gestion doit répondre strictement aux priorités définies par le gouvernement et non à des initiatives isolées », poursuit ce responsable.

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Le Registre Social Unique (RSU) permet d'identifier de manière précise et transparente les ménages les plus vulnérables. Il a également été souligné que la mise en oeuvre de la protection sociale exige la responsabilisation de chacun et la solidarité de tous.

L'atelier a été présidé par la ministre de la Population et des Solidarités, Voahanginirina Cathia Rakotoniaina. À cette occasion, elle a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à soutenir les partenaires afin de bâtir une structure harmonieuse et efficace, pour qu'aucun foyer ne soit laissé de côté face aux difficultés.

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