Madagascar: Éducation - Nutrition scolaire - Des partenaires s'unissent pour onze mille élèves d'Itasy

Le partenariat entre le Programme alimentaire mondial, le ministère de l'Éducation nationale et la LCIF Lions Clubs International Foundation a été lancé officiellement à Ambatomirahavavy.

À partir de l'année scolaire 2026-2027, onze mille élèves de vingt-huit écoles de la région d'Itasy bénéficieront chaque jour de repas scolaires nutritifs, grâce à un partenariat entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Lions Clubs International Foundation (LCIF). Le lancement officiel s'est déroulé à l'École primaire publique d'Ambohidranomanga, dans la commune d'Ambatomirahavavy.

Si le PAM assure la coordination logistique et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire porte le modèle d'approvisionnement local, ce sont les membres des Lions Clubs du District 417 -- dont Madagascar fait partie -- qui assureront le suivi de proximité auprès des écoles, avec des actions complémentaires.

Nouvel engagement

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« Derrière les chiffres et derrière les institutions que nous représentons, il y a avant tout des enfants (...). Pour bien apprendre, un enfant a aussi besoin de bien manger», a déclaré le Gouverneur du District 417, Lion CMJp Stefan Andrianisa, saluant une synergie entre la puissance financière de la LCIF et l'action de terrain des Lions, dans l'esprit de la devise du mandat 2026-2027 : « Agir Ensemble pour un Héritage Commun ».

Ce lancement marque le début d'un nouvel engagement conjoint PAM-LCIF sur trois ans, doté de 12 millions de dollars (deux millions par an et par organisation), après un projet pilote qui avait nourri plus de 653 000 enfants dans quatre pays. À l'échelle nationale, le modèle d'alimentation scolaire locale soutient déjà 243 000 enfants dans 673 écoles.