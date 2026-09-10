Madagascar: Éducation - Nutrition scolaire - Des partenaires s'unissent pour onze mille élèves d'Itasy

10 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Le partenariat entre le Programme alimentaire mondial, le ministère de l'Éducation nationale et la LCIF Lions Clubs International Foundation a été lancé officiellement à Ambatomirahavavy.

À partir de l'année scolaire 2026-2027, onze mille élèves de vingt-huit écoles de la région d'Itasy bénéficieront chaque jour de repas scolaires nutritifs, grâce à un partenariat entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Lions Clubs International Foundation (LCIF). Le lancement officiel s'est déroulé à l'École primaire publique d'Ambohidranomanga, dans la commune d'Ambatomirahavavy.

Si le PAM assure la coordination logistique et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire porte le modèle d'approvisionnement local, ce sont les membres des Lions Clubs du District 417 -- dont Madagascar fait partie -- qui assureront le suivi de proximité auprès des écoles, avec des actions complémentaires.

Nouvel engagement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Derrière les chiffres et derrière les institutions que nous représentons, il y a avant tout des enfants (...). Pour bien apprendre, un enfant a aussi besoin de bien manger», a déclaré le Gouverneur du District 417, Lion CMJp Stefan Andrianisa, saluant une synergie entre la puissance financière de la LCIF et l'action de terrain des Lions, dans l'esprit de la devise du mandat 2026-2027 : « Agir Ensemble pour un Héritage Commun ».

Ce lancement marque le début d'un nouvel engagement conjoint PAM-LCIF sur trois ans, doté de 12 millions de dollars (deux millions par an et par organisation), après un projet pilote qui avait nourri plus de 653 000 enfants dans quatre pays. À l'échelle nationale, le modèle d'alimentation scolaire locale soutient déjà 243 000 enfants dans 673 écoles.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.