Madagascar: Fasan'ny Karàna - Une partie des transporteurs reste sur place

Le délai de quinze jours accordé aux coopératives opérant à Fasan'ny Karàna pour quitter les lieux et rejoindre Amoronakona arrive bientôt à son terme. Malgré cette échéance imminente, une partie des transporteurs pourrait finalement rester sur place.

Selon le premier responsable du stationnement de Fasan'ny Karàna, des discussions ont été engagées entre le ministre de l'Aménagement du territoire et le propriétaire du terrain. Ce dernier aurait accepté de mettre une partie de sa propriété à la disposition des coopératives. L'espace serait destiné aux transporteurs qui continuent d'assurer les liaisons vers les destinations du Sud.

Les autres lignes seront réparties sur différents sites. Les transporteurs desservant l'Est doivent rejoindre Amoronakona, tandis que ceux qui assurent les liaisons vers le Nord et l'Ouest sont appelés à s'installer à la gare routière Maki Andohatapenaka. Cette réorganisation doit également entraîner des changements dans le fonctionnement de Fasan'ny Karàna. Les responsables annoncent notamment un renforcement de la sécurité et de la propreté sur le site. La lutte contre les pickpockets fait partie des priorités évoquées.

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Les responsables assurent ainsi vouloir prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de fonctionnement du stationnement, à l'approche de l'expiration du délai fixé à quinze jours.