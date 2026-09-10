Madagascar: Foires internationales - L'agriculture et la gastronomie en vitrine à Ivato

10 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'agriculture et la gastronomie s'exposent à Ivato cette semaine. Du 10 au 13 septembre, le Centre de conférences international (CCI) d'Ivato accueille simultanément la 8e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) et la 2e édition de la Foire Internationale de la Gastronomie (FIG).

Ce double rendez-vous, organisé par Madavision, rassemble les acteurs clés du secteur autour d'une ambition commune : « Produire, Transformer, Valoriser, Développer ». Véritable carrefour d'opportunités, d'échanges et de découvertes, l'événement réunit plus de 220 exposants et attend plus de 25 000 visiteurs. Au programme: rendez-vous d'affaires, innovations, dégustations, parc à bétail, espace enfants et animations diverses, avec un concert de Samoëla à l'affiche.

« La FIA et la FIG ont été pensées pour réunir différents publics autour d'une même dynamique. Découvrir plus de 220 exposants, rencontrer producteurs, entrepreneurs et professionnels, découvrir les produits et savoir-faire malgaches, goûter et découvrir la gastronomie, explorer les innovations, profiter d'un événement en famille et assister aux différentes animations », lance l'organisateur.

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Cette édition de la gastronomie mettra, par ailleurs, particulièrement à l'honneur les saveurs, les produits et les talents de la gastronomie malgache.

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