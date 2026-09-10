Madagascar: Handball - Seniors dames - My-Sah garde son trône

Comme en 2025, My-Sah Itasy a pris le meilleur sur THBC Analamanga en finale du championnat de Madagascar. L'équipe d'Itasy s'impose sur le score de 24-21.

Le remake a tenu ses promesses. Un an après leur duel au sommet, conclu par une victoire de My-Sah sur le fil, 25-24, les deux formations se sont retrouvées face à face pour une nouvelle bataille pour le titre national, mercredi, au Palais des sports de Mahamasina. Même affiche, même enjeu, mais un scénario encore différent. Au bout de près d'une heure de combat, My-Sah Itasy reste sur le toit du handball féminin malgache.

Prévue à 14 h 30, la finale a finalement débuté à 14 h 55. Dès le coup d'envoi, THBC affiche ses intentions et ouvre le score. My-Sah ne tarde pas à répondre : 1-1 après deux minutes et trente secondes. Le ton est donné. Les deux équipes se livrent une véritable course-poursuite, chacune prenant tour à tour les commandes.

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2-1, puis 2-2. THBC repasse devant, 3-2, avant de voir My-Sah égaliser à 3-3 après cinq minutes. Dans les tribunes, peu garnies, chaque attaque réussie déclenche une vague d'enthousiasme. Les égalités se succèdent : 4-4, 5-5, puis 6-6. Le rythme se ralentit momentanément et le tableau d'affichage reste figé pendant près de trois minutes. THBC finit par débloquer la situation pour mener 7-6, mais My-Sah recolle immédiatement. À dix minutes de la pause, THBC reprend l'avantage, 8-7, avant un nouveau retour à 8-8.

Deux titres consécutifs

La première période tourne alors au duel de gardiennes. Les offensives butent régulièrement sur les dernières rampes défensives et aucune des deux équipes ne parvient à prendre le large. À trente secondes de la pause, THBC mène 11-10. Mais My-Sah arrache l'égalisation à 11-11 à la pause.

Au retour des vestiaires, My-Sah change de rythme. Plus agressif dans le jeu et plus efficace dans les moments clés, le champion en titre creuse enfin un premier écart significatif. Après quatorze minutes, My-Sah mène 18-15, puis 18-16 à quinze minutes du terme.

THBC vacille, mais ne rompt pas. Au contraire, la formation revient progressivement dans la partie et recolle à 18-18 à neuf minutes de la fin. La finale bascule alors dans une véritable course contre la montre.

La tension atteint son paroxysme dans les dernières minutes. My-Sah mène 21-20, THBC égalise à 21-21. Puis le champion en titre frappe au moment décisif : 22-21 à cinq minutes et trente secondes du terme, 23-21, avant de porter l'estocade à 24-21.

Cette fois encore, THBC s'incline face à My-Sah. Après le 25-24 de 2025, le champion s'impose 24-21 et conserve son titre de champion de Madagascar pour la deuxième année consécutive. « Je tiens à féliciter mes joueuses qui ont tout donné durant le sommet national. My-Sah connaît très bien la façon dont THBC joue. Notre avantage, je pense, c'est la fraîcheur de mes joueuses, vu leur jeune âge », analyse Tillo Andriamiharinosy, entraîneur de My-Sah.

Dans le camp adverse, Seth Fanantenana Ramiandrasoa, coach de THBC, regrette les occasions manquées : « Nous avons pêché dans la finition et ratons plusieurs occasions. »

Chez les hommes, Littoral Atsinanana a remporté le titre national sur le score de 43-28 face à HC Est Atsimo Andrefana.