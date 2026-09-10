Madagascar: Portrait- Vinnah Rosine Raharimalala décroche son premier titre national

10 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À 21 ans, Vinnah Rosine Raharimalala vient d'inscrire une première ligne majeure à son palmarès. La jeune handballeuse de My-Sah, originaire de Farafangana, a contribué activement au nouveau sacre national de son club, remporté en finale face au THBC. Vivace, polyvalente et très présente sur le terrain, elle a même été désignée meilleure joueuse du tournoi par son entraîneur, Tillo Andriamiharinosy.

Née à Farafangana, Vinnah est la troisième d'une fratrie de quatre enfants. C'est en observant son frère aîné jouer qu'elle se découvre une passion pour le handball. Elle commence à pratiquer dès son plus jeune âge avant d'intégrer, à 14 ans, son premier club, le Zami de Farafangana.

Après l'obtention de son baccalauréat en 2023, elle rejoint Antananarivo pour poursuivre ses études. Sa soeur, qui évolue déjà au sein de My-Sah, la présente à Tillo Andriamiharinosy, entraîneur du club.

Le technicien lui donne alors sa chance et lui ouvre les portes de My-Sah. En 2024, Vinnah découvre le sommet national senior. Absente lors du titre remporté en 2025, elle revient plus déterminée l'année suivante et joue un rôle majeur dans le sacre de 2026, décrochant ainsi son premier titre national.

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Cette réussite ne constitue pourtant qu'une étape dans son parcours. Étudiante en langue allemande, Vinnah nourrit désormais l'ambition de poursuivre son aventure sportive à l'étranger. Elle envisage également de travailler en Allemagne dans le cadre d'un projet d'au pair.

«Mon souhait est de jouer en dehors de Madagascar. Je suis de petite taille, mais cela ne m'a pas empêchée d'atteindre mon objectif : devenir championne de Madagascar», confie-t-elle. Et de lancer un message aux jeunes filles : « Il faut faire un bon choix, avoir de la patience et de la persévérance. Lorsque la volonté existe, tout est possible ».

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