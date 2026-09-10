Burkina Faso: lnitiative Présidentielle pour la Santé (lPS) - lrnrnersion patriotique pour l 876 nouveaux agents de santé.

Pendant que les centres médicaux communaux sont en finition et équipement, les agents de santé ex sont à l'école de la discipline militaire et du patriotisme.

« Nous voulons du personnel soignant très résilient, patriotique, soucieux du rnalade, soucieux de la gestion des équipernents ».

944 personnels de santé, sur un total de 1 876 recrutés dans le cadre de l'Initiative Présidentielle pour la Santé (IPS), en immersion patriotique du 6 au 16 septembre 2026, à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation (INFPE) de Loumbila.

La rentrée s'est déroulée en présence du representant Bureau national des Grands Projets du Burkina (BN-GPB), des Coordonnateurs de l'IPS, ainsi que des Forces de Défense et de Sécurité et de représentants du ministère de la Santé.

Recrues d'une session spéciale de 2025, ces agents sont notamment des médecins généralistes, des pharmaciens généralistes, des chirurgiens-dentistes généralistes, des médecins spécialistes, des pharmaciens spécialistes, des infirmiers, des sages-femmes, des technologistes biomédicaux, des techniciens d'hygiène hospitalière et des techniciens supérieurs en imagerie médicale.

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Ce recrutement spécial a été accordé au ministère de la Santé afin de permettre aux Centres médicaux communaux, actuellement en phase de finition, d'être opérationnels dès leur ouverture.

« A l'issue de cette formation, nous voulons du personnel soignant très résilient, patriotique, soucieux du malade, soucieux du bien-être de sa communauté, de son cadre de travail, soucieux de la gestion des équipements, nous voulons que quand un malade se présente dans un centre médical, que depuis l'accueil, il puisse se sentir à l'aise », a indiqué le camarade coordonnateur national, Drissa TRAORE.

Selon le camarade Capitaine Ariel RAMDE, Commandant du Bataillon de commandement et de soutien de la Garde républicaine, « l'immersion patriotique consistera à leur inculquer les valeurs de savoir-vivre et de savoir-être militaire. Ces valeurs vont leur servir dans leur quotidien, dans leur travail et partout où ils seront, parce qu'elles vont permettre de lever des barrières et de renforcer la cohésion ».

Le camarade chef de cabinet du BN-GPB, Adama Loé TRAORÉ, représentant le Directeur exécutif, a souligné que le recrutement spécial ainsi que leur immersion, s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, le Camarade capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui souhaite renforcer le patriotisme chez les Burkinabè d'aujourd'hui en vue d'assurer un développement durable.

En rappel, le Conseil des ministres a adopté, en octobre 2025, le plan « 1 000 x 5 », visant le recrutement de 5 000 agents de santé et paramédicaux en appui à l'Initiative présidentielle pour la Santé.

« Nous pensons que c'est vraiment une bonne chose parce qu' il faut une équipe unie et soudée... Nous estimons que c'est une opportunité pour le ministère de la santé à saisir pour faire participer tout le personnel nouvellement recruté »,a indiqué le camarade directeur des ressources humaines du ministère de la santé, Mamadou TRAORE.